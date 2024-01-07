07 января 2024
06 января 2024

В Екатеринбурге пожарная машина не смогла проехать на вызов из-за кучи снега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, пожарная машина, мигалка, сирена, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное происшествие, машина мчс
Горожане начали передвигать вручную машину МЧС и другие автомобили во дворе Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Светлый пожарная машина не смогла проехать к месту возгорания, из-за чего местным жителям пришлось толкать вручную технику и раздвигать автомобили во дворе. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«В микрорайоне Светлый задымление. Пожарка проехать не может из-за управляющей компании, которая не чистит снег, и припаркованных машин. Жители сами двигают автомобили», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Удалось ли машине МЧС добраться до места возгорания неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее силовики отчитали дорожные службы Свердловской области из-за плохой уборки снега. В ГИБДД добавили, что из-за некачественной уборки снега в Екатеринбурге и других городах региона могут ограничить движение.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском микрорайоне Светлый пожарная машина не смогла проехать к месту возгорания, из-за чего местным жителям пришлось толкать вручную технику и раздвигать автомобили во дворе. Об этом рассказал очевидец происшествия. «В микрорайоне Светлый задымление. Пожарка проехать не может из-за управляющей компании, которая не чистит снег, и припаркованных машин. Жители сами двигают автомобили», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Удалось ли машине МЧС добраться до места возгорания неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее силовики отчитали дорожные службы Свердловской области из-за плохой уборки снега. В ГИБДД добавили, что из-за некачественной уборки снега в Екатеринбурге и других городах региона могут ограничить движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...