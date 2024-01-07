В екатеринбургском микрорайоне Светлый пожарная машина не смогла проехать к месту возгорания, из-за чего местным жителям пришлось толкать вручную технику и раздвигать автомобили во дворе. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«В микрорайоне Светлый задымление. Пожарка проехать не может из-за управляющей компании, которая не чистит снег, и припаркованных машин. Жители сами двигают автомобили», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова очевидца. Удалось ли машине МЧС добраться до места возгорания неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее силовики отчитали дорожные службы Свердловской области из-за плохой уборки снега. В ГИБДД добавили, что из-за некачественной уборки снега в Екатеринбурге и других городах региона могут ограничить движение.
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