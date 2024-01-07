В Германии признались, что оплачивают половину всей помощи ЕС Украине

Глава Минфина ФРГ Линднер: Германия сейчас оплачивает 50% всей помощи ЕС Украине

08 января 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

В Германии заявили, что другие страны тоже должны «разделить бремя помощи Украине» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия оплачивает 50% всей помощи Евросоюза Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. «На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи ЕС Украине. Другие экономически сильные страны должны сделать больше, если Киеву понадобится дополнительная помощь. Они тоже должны разделить это бремя», — заявил Линднер. Трансляция его выступления велась на youtube-канале свободной демократической партии Германии. Как отметил министр, санкции в отношении РФ приводят к повышению цен на энергоносители для ФРГ. Также экономику Германии обременяет ситуация в США, инфляция в Китае и повышение процентных ставок, подчеркнул Линднер. Ранее немецкие депутаты выступили за поставку Украине ракет Taurus. Председатель оппозиционной немецкой партии ХСС Маркус Зедер заявил, что это «единственный шанс для Киева набраться мужества и победить Россию», передает «Царьград».

Германия оплачивает 50% всей помощи Евросоюза Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. «На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи ЕС Украине. Другие экономически сильные страны должны сделать больше, если Киеву понадобится дополнительная помощь. Они тоже должны разделить это бремя», — заявил Линднер. Трансляция его выступления велась на youtube-канале свободной демократической партии Германии. Как отметил министр, санкции в отношении РФ приводят к повышению цен на энергоносители для ФРГ. Также экономику Германии обременяет ситуация в США, инфляция в Китае и повышение процентных ставок, подчеркнул Линднер. Ранее немецкие депутаты выступили за поставку Украине ракет Taurus. Председатель оппозиционной немецкой партии ХСС Маркус Зедер заявил, что это «единственный шанс для Киева набраться мужества и победить Россию», передает «Царьград».