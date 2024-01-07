07 января 2024

В Германии признались, что оплачивают половину всей помощи ЕС Украине

Глава Минфина ФРГ Линднер: Германия сейчас оплачивает 50% всей помощи ЕС Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В Германии заявили, что другие страны тоже должны «разделить бремя помощи Украине» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия оплачивает 50% всей помощи Евросоюза Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи ЕС Украине. Другие экономически сильные страны должны сделать больше, если Киеву понадобится дополнительная помощь. Они тоже должны разделить это бремя», — заявил Линднер. Трансляция его выступления велась на youtube-канале свободной демократической партии Германии.

Как отметил министр, санкции в отношении РФ приводят к повышению цен на энергоносители для ФРГ. Также экономику Германии обременяет ситуация в США, инфляция в Китае и повышение процентных ставок, подчеркнул Линднер.

Ранее немецкие депутаты выступили за поставку Украине ракет Taurus. Председатель оппозиционной немецкой партии ХСС Маркус Зедер заявил, что это «единственный шанс для Киева набраться мужества и победить Россию», передает «Царьград».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия оплачивает 50% всей помощи Евросоюза Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. «На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи ЕС Украине. Другие экономически сильные страны должны сделать больше, если Киеву понадобится дополнительная помощь. Они тоже должны разделить это бремя», — заявил Линднер. Трансляция его выступления велась на youtube-канале свободной демократической партии Германии. Как отметил министр, санкции в отношении РФ приводят к повышению цен на энергоносители для ФРГ. Также экономику Германии обременяет ситуация в США, инфляция в Китае и повышение процентных ставок, подчеркнул Линднер. Ранее немецкие депутаты выступили за поставку Украине ракет Taurus. Председатель оппозиционной немецкой партии ХСС Маркус Зедер заявил, что это «единственный шанс для Киева набраться мужества и победить Россию», передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...