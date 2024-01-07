Полиция задержала курганцев, открывших нарколабораторию в своем доме

08 января 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

Полиция изъяла устройства для изготовления наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция задержала жителей Курганской области, открывших нарколабораторию и продающих запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Шадринске задержали двух жителей Каргапольского округа. Оперативники установили, что подозреваемые купили в интернет-магазине наборы химических элементов, прекурсоров и в домашних условиях изготовили наркотики для дальнейшей продажи. По месту жительства злоумышленников были изъяты различные приспособления», — сообщили на сайте ведомства. Против мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 20 лет.

Полиция задержала жителей Курганской области, открывших нарколабораторию и продающих запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Шадринске задержали двух жителей Каргапольского округа. Оперативники установили, что подозреваемые купили в интернет-магазине наборы химических элементов, прекурсоров и в домашних условиях изготовили наркотики для дальнейшей продажи. По месту жительства злоумышленников были изъяты различные приспособления», — сообщили на сайте ведомства. Против мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 20 лет.