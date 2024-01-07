07 января 2024
06 января 2024

Полиция задержала курганцев, открывших нарколабораторию в своем доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Полиция изъяла устройства для изготовления наркотиков Фото:

Полиция задержала жителей Курганской области, открывших нарколабораторию и продающих запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Шадринске задержали двух жителей Каргапольского округа. Оперативники установили, что подозреваемые купили в интернет-магазине наборы химических элементов, прекурсоров и в домашних условиях изготовили наркотики для дальнейшей продажи. По месту жительства злоумышленников были изъяты различные приспособления», — сообщили на сайте ведомства.

Против мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 20 лет.

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Полиция задержала жителей Курганской области, открывших нарколабораторию и продающих запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Шадринске задержали двух жителей Каргапольского округа. Оперативники установили, что подозреваемые купили в интернет-магазине наборы химических элементов, прекурсоров и в домашних условиях изготовили наркотики для дальнейшей продажи. По месту жительства злоумышленников были изъяты различные приспособления», — сообщили на сайте ведомства. Против мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 20 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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