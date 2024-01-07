Бастрыкин проверит информацию о нарушении прав жильцов дома в Новом Уренгое

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о нарушение прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки в связи с нарушениями прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое. Следственными органами СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится проверка», — пишет ведомство в своем telegram-канале.
Жильцы дома пожаловались на то, что они несколько лет живут без лифта. Инвалиды и пенсионеры вынуждены подниматься пешком. Представители управляющей компании заявили, что дорогостоящий ремонт подъемного механизма не входит в их обязанности. Помимо этого жильцы сообщили, что снег во дворе чистится собственными силами, а вокруг дома обитают бродячие собаки.
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