Бастрыкин проверит информацию о нарушении прав жильцов дома в Новом Уренгое

08 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о нарушении прав жильцов дома в Новом Уренгое Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о нарушение прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки в связи с нарушениями прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое. Следственными органами СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится проверка», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Жильцы дома пожаловались на то, что они несколько лет живут без лифта. Инвалиды и пенсионеры вынуждены подниматься пешком. Представители управляющей компании заявили, что дорогостоящий ремонт подъемного механизма не входит в их обязанности. Помимо этого жильцы сообщили, что снег во дворе чистится собственными силами, а вокруг дома обитают бродячие собаки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о нарушение прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки в связи с нарушениями прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое. Следственными органами СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится проверка», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Жильцы дома пожаловались на то, что они несколько лет живут без лифта. Инвалиды и пенсионеры вынуждены подниматься пешком. Представители управляющей компании заявили, что дорогостоящий ремонт подъемного механизма не входит в их обязанности. Помимо этого жильцы сообщили, что снег во дворе чистится собственными силами, а вокруг дома обитают бродячие собаки.