07 января 2024
06 января 2024
05 января 2024

Бастрыкин проверит информацию о нарушении прав жильцов дома в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил доложить о проверке информации о нарушении прав жильцов дома в Новом Уренгое Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о нарушение прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки в связи с нарушениями прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое. Следственными органами СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится проверка», — пишет ведомство в своем telegram-канале.

Жильцы дома пожаловались на то, что они несколько лет живут без лифта. Инвалиды и пенсионеры вынуждены подниматься пешком. Представители управляющей компании заявили, что дорогостоящий ремонт подъемного механизма не входит в их обязанности. Помимо этого жильцы сообщили, что снег во дворе чистится собственными силами, а вокруг дома обитают бродячие собаки.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о нарушение прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки в связи с нарушениями прав жильцов многоквартирного дома в Новом Уренгое. Следственными органами СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится проверка», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Жильцы дома пожаловались на то, что они несколько лет живут без лифта. Инвалиды и пенсионеры вынуждены подниматься пешком. Представители управляющей компании заявили, что дорогостоящий ремонт подъемного механизма не входит в их обязанности. Помимо этого жильцы сообщили, что снег во дворе чистится собственными силами, а вокруг дома обитают бродячие собаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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