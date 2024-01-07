Синоптики предупредили жителей Тюменской области о надвигающейся метели

08 января 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Тюменскую область накроет метель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области 8 января ожидаются снег, метель, а также сильный ветер — до 18 метров в секунду. Об этом предупредил telegram-канал «Оповещение 72». «Внимание: 8 января ожидается снег, метель. Ветер юго-восточный со скоростью 8-13 м/с, порывы ветра могут достигать 18 м/с», — написано в сообщении. Температура воздуха 8 января составит от -15 до -25 градусов. По данным Gismeteo, пасмурная погода будет сохраняться всю неделю, но осадки не превысят 2,5 см высоты снежного покрова. Температура воздуха будет варьироваться от -14 до -27 градусов.

В Тюменской области 8 января ожидаются снег, метель, а также сильный ветер — до 18 метров в секунду. Об этом предупредил telegram-канал «Оповещение 72». «Внимание: 8 января ожидается снег, метель. Ветер юго-восточный со скоростью 8-13 м/с, порывы ветра могут достигать 18 м/с», — написано в сообщении. Температура воздуха 8 января составит от -15 до -25 градусов. По данным Gismeteo, пасмурная погода будет сохраняться всю неделю, но осадки не превысят 2,5 см высоты снежного покрова. Температура воздуха будет варьироваться от -14 до -27 градусов.