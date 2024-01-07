07 января 2024
06 января 2024

Синоптики предупредили жителей Тюменской области о надвигающейся метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, зима, буран, метель, вьюга, пурга
Тюменскую область накроет метель Фото:

В Тюменской области 8 января ожидаются снег, метель, а также сильный ветер — до 18 метров в секунду. Об этом предупредил telegram-канал «Оповещение 72».

«Внимание: 8 января ожидается снег, метель. Ветер юго-восточный со скоростью 8-13 м/с, порывы ветра могут достигать 18 м/с», — написано в сообщении.

Температура воздуха 8 января составит от -15 до -25 градусов. По данным Gismeteo, пасмурная погода будет сохраняться всю неделю, но осадки не превысят 2,5 см высоты снежного покрова. Температура воздуха будет варьироваться от -14 до -27 градусов.

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В Тюменской области 8 января ожидаются снег, метель, а также сильный ветер — до 18 метров в секунду. Об этом предупредил telegram-канал «Оповещение 72». «Внимание: 8 января ожидается снег, метель. Ветер юго-восточный со скоростью 8-13 м/с, порывы ветра могут достигать 18 м/с», — написано в сообщении. Температура воздуха 8 января составит от -15 до -25 градусов. По данным Gismeteo, пасмурная погода будет сохраняться всю неделю, но осадки не превысят 2,5 см высоты снежного покрова. Температура воздуха будет варьироваться от -14 до -27 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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