07 января 2024

Кого объявили победителями «Золотого глобуса — 2024»

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Золотой Глобус»
© Служба новостей «URA.RU»
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Киллиан Мерфи завоевал «Золотой глобус» за лучшую мужскую драматическую роль в фильме «Оппенгеймер» Фото:

В калифорнийском отеле The Beverly Hilton состоялась 81-я церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». Торжественное событие, которое традиционно считается репетицией «Оскара», собрало звезд кинематографа и телевидения, чтобы отметить выдающиеся достижения в мире кино и сериалов за прошедший год. Лучшим анимационным фильмом стала картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». О том, кого объявили победителями «Золотого глобуса — 2024» — в материале URA.RU.

Победители в области кино

  • Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»;
  • Лучший драматический фильм — «Оппенгеймер»
  • Лучший актер (драма) — Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»;
  • Лучший режиссер — Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»;
  • Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»;
  • Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;
  • Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»;
  • Лучший международный фильм — «Анатомия падения»;
  • Лучший сценарий — «Анатомия падения»;
  • Лучший оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер», Людвиг Горанссон;
  • Лучшая песня — «What Was I Made For» Билли Айлиш, «Барби»;
  • Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов) — «Барби».
  • Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле за роль в фильме «Оставленные» — Пол Джаматти.
  • Лучшая комедия/мюзикл — картина Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Грызня».
  • Лучший драматический сериал — «Наследники».

Победители в области телевидения

  • Лучший актер в драматическом сериале — Киран Калкин (брат актера Маколея Калкина), «Наследники»;
  • Лучшая драматическая актриса — Лили Гладстоун, «Убийца цветочной луны».
  • Лучший актер в мюзикле или комедии — Джереми Аллен Уайт, «Медведь»;
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Айо Эдебири, «Медведь»;
  • Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Али Вонг, «Грызня»;
  • Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Ян, «Грызня»;
  • Лучшая актриса второго плана — Элизабет Дебики, «Корона»;
  • Лучший актер второго плана — Мэттью Макфэдиен, «Наследники».

Церемония «Золотой глобус» — это не только праздник для звезд и профессионалов киноиндустрии, но и для миллионов кинолюбителей по всему миру, которые с нетерпением ждут объявления победителей и возможности увидеть своих кумиров на красной дорожке. Каждый год «Золотой глобус» задает тон для предстоящей кинопремии «Оскар», и результаты этой церемонии уже сейчас обсуждаются в кинокритических кругах и среди фанатов кино.

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В калифорнийском отеле The Beverly Hilton состоялась 81-я церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». Торжественное событие, которое традиционно считается репетицией «Оскара», собрало звезд кинематографа и телевидения, чтобы отметить выдающиеся достижения в мире кино и сериалов за прошедший год. Лучшим анимационным фильмом стала картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». О том, кого объявили победителями «Золотого глобуса — 2024» — в материале URA.RU. Церемония «Золотой глобус» — это не только праздник для звезд и профессионалов киноиндустрии, но и для миллионов кинолюбителей по всему миру, которые с нетерпением ждут объявления победителей и возможности увидеть своих кумиров на красной дорожке. Каждый год «Золотой глобус» задает тон для предстоящей кинопремии «Оскар», и результаты этой церемонии уже сейчас обсуждаются в кинокритических кругах и среди фанатов кино.
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