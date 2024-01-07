Кого объявили победителями «Золотого глобуса — 2024»

Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Золотой Глобус»

08 января 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Киллиан Мерфи завоевал «Золотой глобус» за лучшую мужскую драматическую роль в фильме «Оппенгеймер» Фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС В калифорнийском отеле The Beverly Hilton состоялась 81-я церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». Торжественное событие, которое традиционно считается репетицией «Оскара», собрало звезд кинематографа и телевидения, чтобы отметить выдающиеся достижения в мире кино и сериалов за прошедший год. Лучшим анимационным фильмом стала картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». О том, кого объявили победителями «Золотого глобуса — 2024» — в материале URA.RU. Победители в области кино Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»;

Лучший драматический фильм — «Оппенгеймер»

Лучший актер (драма) — Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»;

Лучший режиссер — Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»;

Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»;

Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»;

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»;

Лучший международный фильм — «Анатомия падения»;

Лучший сценарий — «Анатомия падения»;

Лучший оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер», Людвиг Горанссон;

Лучшая песня — «What Was I Made For» Билли Айлиш, «Барби»;

Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов) — «Барби».

Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле за роль в фильме «Оставленные» — Пол Джаматти.

Лучшая комедия/мюзикл — картина Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Грызня».

Лучший драматический сериал — «Наследники». Победители в области телевидения Лучший актер в драматическом сериале — Киран Калкин (брат актера Маколея Калкина), «Наследники»;

Лучшая драматическая актриса — Лили Гладстоун, «Убийца цветочной луны».

Лучший актер в мюзикле или комедии — Джереми Аллен Уайт, «Медведь»;

Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Айо Эдебири, «Медведь»;

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Али Вонг, «Грызня»;

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Ян, «Грызня»;

Лучшая актриса второго плана — Элизабет Дебики, «Корона»;

Лучший актер второго плана — Мэттью Макфэдиен, «Наследники». Церемония «Золотой глобус» — это не только праздник для звезд и профессионалов киноиндустрии, но и для миллионов кинолюбителей по всему миру, которые с нетерпением ждут объявления победителей и возможности увидеть своих кумиров на красной дорожке. Каждый год «Золотой глобус» задает тон для предстоящей кинопремии «Оскар», и результаты этой церемонии уже сейчас обсуждаются в кинокритических кругах и среди фанатов кино.

В калифорнийском отеле The Beverly Hilton состоялась 81-я церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». Торжественное событие, которое традиционно считается репетицией «Оскара», собрало звезд кинематографа и телевидения, чтобы отметить выдающиеся достижения в мире кино и сериалов за прошедший год. Лучшим анимационным фильмом стала картина Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». О том, кого объявили победителями «Золотого глобуса — 2024» — в материале URA.RU. Церемония «Золотой глобус» — это не только праздник для звезд и профессионалов киноиндустрии, но и для миллионов кинолюбителей по всему миру, которые с нетерпением ждут объявления победителей и возможности увидеть своих кумиров на красной дорожке. Каждый год «Золотой глобус» задает тон для предстоящей кинопремии «Оскар», и результаты этой церемонии уже сейчас обсуждаются в кинокритических кругах и среди фанатов кино.