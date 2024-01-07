Над Белгородской областью уничтожили ракету С-200

08 января 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Системы ПВО перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы ПВО перехватили украинскую ракету С-200 в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинская ракета С-200 перехвачена над территорией Белгородской области», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что атака была совершена при помощи переоборудованной зенитной ракеты С-200, предназначенной для поражения наземных целей.

Российские системы ПВО перехватили украинскую ракету С-200 в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинская ракета С-200 перехвачена над территорией Белгородской области», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что атака была совершена при помощи переоборудованной зенитной ракеты С-200, предназначенной для поражения наземных целей.