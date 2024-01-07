07 января 2024

Над Белгородской областью уничтожили ракету С-200

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Системы ПВО перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО перехватили украинскую ракету С-200 в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета С-200 перехвачена над территорией Белгородской области», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что атака была совершена при помощи переоборудованной зенитной ракеты С-200, предназначенной для поражения наземных целей.

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Российские системы ПВО перехватили украинскую ракету С-200 в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинская ракета С-200 перехвачена над территорией Белгородской области», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что атака была совершена при помощи переоборудованной зенитной ракеты С-200, предназначенной для поражения наземных целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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