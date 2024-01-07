Над Белгородской областью уничтожили ракету С-200

Системы ПВО перехватили украинскую ракету С-200 над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы ПВО перехватили украинскую ракету С-200 в небе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинская ракета С-200 перехвачена над территорией Белгородской области», —
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