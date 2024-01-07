В Коркино в 25-градусный мороз питьевой водой затопило дом. Фото, видео

08 января 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Жителей барака бросили по колено в воде в 25-градусный мороз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей аварийного дома в Коркино Челябинской области затопило питьевой водой после прорыва трубопровода в 25-градусный мороз. Женщины ведрами вычерпывают воду, высота которой достигла 30 сантиметров, заявила URA.RU Ольга Кныжова. «Трубу с питьевой водой прорвало на улице в ночь на 7 января, сначала затопило подъезд дома №1 по улице Циолковского, потом вода пошла в квартиры. Мы подняли все ценные вещи и обесточили дом, ходим в резиновых сапогах по ледяной воде, очень холодно. Вычерпали сами 830 ведер воды, представители администрации заявили нам, чтобы мы надували лодки и плавали», — рассказала URA.RU Кныжова. Жительница барака уточнила URA.RU, что они добились через суд признания дома аварийным в 2020 году. Сейчас в одноэтажном строении проживают три семьи в муниципальных квартирах, ожидая расселения. Управляющей компании у них нет, дом никто не обслуживает. После прорыва трубы им предложили съехать в местное общежитие, но люди остались для того, чтобы сберечь вещи. «Вывезти вещи невозможно, вокруг дома не почищен снег, а теперь еще и вода замерзает, машину попросту не подогнать. Мы всю жизнь работали, чтобы благоустроить дом, купить мягкую мебель, стиральные машины, пытаемся все это спасти, но нам никто не помогает», — сообщила URA.RU Кныжова. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Коркинского муниципального района. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Жители передвигаются по доскам в резиновых сапогах и ведрах Ольга Кныжова Высота воды достигла 30 сантиметров Ольга Кныжова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей аварийного дома в Коркино Челябинской области затопило питьевой водой после прорыва трубопровода в 25-градусный мороз. Женщины ведрами вычерпывают воду, высота которой достигла 30 сантиметров, заявила URA.RU Ольга Кныжова. «Трубу с питьевой водой прорвало на улице в ночь на 7 января, сначала затопило подъезд дома №1 по улице Циолковского, потом вода пошла в квартиры. Мы подняли все ценные вещи и обесточили дом, ходим в резиновых сапогах по ледяной воде, очень холодно. Вычерпали сами 830 ведер воды, представители администрации заявили нам, чтобы мы надували лодки и плавали», — рассказала URA.RU Кныжова. Жительница барака уточнила URA.RU, что они добились через суд признания дома аварийным в 2020 году. Сейчас в одноэтажном строении проживают три семьи в муниципальных квартирах, ожидая расселения. Управляющей компании у них нет, дом никто не обслуживает. После прорыва трубы им предложили съехать в местное общежитие, но люди остались для того, чтобы сберечь вещи. «Вывезти вещи невозможно, вокруг дома не почищен снег, а теперь еще и вода замерзает, машину попросту не подогнать. Мы всю жизнь работали, чтобы благоустроить дом, купить мягкую мебель, стиральные машины, пытаемся все это спасти, но нам никто не помогает», — сообщила URA.RU Кныжова. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Коркинского муниципального района. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.