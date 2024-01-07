07 января 2024
06 января 2024

В центре Перми подорожает парковка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходный бульвар Эспланада после реконструкции. Пермь, улица ленина, городская среда, эспланада, осень, платные парковки
В центре Перми вырастет стоимость парковки Фото:

С 9 января повысится стоимость платной парковки в зоне №102. Цена за один час составит 40 рублей.

«Внутри тарифной зоны №102 уровень максимальной занятости парковочных мест выше 90%. Поэтому стоимость парковки в зоне №102 составит 40 рублей в час», — сообщает администрация города Перми

При этом в городской администрации отмечают, что в других зонах стоимость парковки не изменится. Цена по-прежнему будет составлять 20 рублей в час.

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С 9 января повысится стоимость платной парковки в зоне №102. Цена за один час составит 40 рублей. «Внутри тарифной зоны №102 уровень максимальной занятости парковочных мест выше 90%. Поэтому стоимость парковки в зоне №102 составит 40 рублей в час», — сообщает администрация города Перми При этом в городской администрации отмечают, что в других зонах стоимость парковки не изменится. Цена по-прежнему будет составлять 20 рублей в час.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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