В центре Перми подорожает парковка

В центре Перми вырастет стоимость парковки
С 9 января повысится стоимость платной парковки в зоне №102. Цена за один час составит 40 рублей.
«Внутри тарифной зоны №102 уровень максимальной занятости парковочных мест выше 90%. Поэтому стоимость парковки в зоне №102 составит 40 рублей в час», — сообщает администрация города Перми
При этом в городской администрации отмечают, что в других зонах стоимость парковки не изменится. Цена по-прежнему будет составлять 20 рублей в час.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.