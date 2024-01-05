Украинским военкомам разрешили забирать мужчин из дома и с работы

05 января 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Жители Киева не выезжают из города, чтобы не попасть под мобилизацию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве и области увеличили количество блокпостов для выдачи повесток, а сотрудникам военных комиссариатов разрешили заходить в дома и на рабочие места с целью мобилизации. Об этом сообщили очевидцы. «Разрешили военкомам заходить в дома, квартиры, на рабочие места. Продумали, как найти людей», — рассказал очевидец агентству ТАСС. Другой собеседник отметил, что за последние дни увеличилось число блокпостов, особенно на трассах международного значения. «Начались реальные облавы, все очень жестко», — сказал очевидец. Жители города отметили, что многие теперь не выезжают за пределы региона, поскольку боятся попасть под мобилизацию. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил об острой нехватке личного состава на фронте. Он предложил депутатам Рады самим пойти на фронт, если они не обеспечат должное количество военнослужащих, передает «Национальная служба новостей». На Украине в это время начали продавать реалистичные маски с лицом старика для избежания призыва в армию.

В Киеве и области увеличили количество блокпостов для выдачи повесток, а сотрудникам военных комиссариатов разрешили заходить в дома и на рабочие места с целью мобилизации. Об этом сообщили очевидцы. «Разрешили военкомам заходить в дома, квартиры, на рабочие места. Продумали, как найти людей», — рассказал очевидец агентству ТАСС. Другой собеседник отметил, что за последние дни увеличилось число блокпостов, особенно на трассах международного значения. «Начались реальные облавы, все очень жестко», — сказал очевидец. Жители города отметили, что многие теперь не выезжают за пределы региона, поскольку боятся попасть под мобилизацию. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил об острой нехватке личного состава на фронте. Он предложил депутатам Рады самим пойти на фронт, если они не обеспечат должное количество военнослужащих, передает «Национальная служба новостей». На Украине в это время начали продавать реалистичные маски с лицом старика для избежания призыва в армию.