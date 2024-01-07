В Челябинской области ожидаются 35-градусные морозы

08 января 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Морозы будут сопровождаться сильным ветром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в ночь на 9 января ожидается резкое похолодание до 35 градусов мороза. Об этом предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ночь на вторник, 9 января, в регионе ожидается -25,-30, в горах и низинах до -35. Днем -15,-20, в горах и низинах до -23», — уточняют метеорологи. В Челябинске в ночь на 9 января синоптики обещают до 28 градусов ниже ноля, днем около 16-18 мороза. Ветер северо-западный, в регионе ночью порывами до 18 метров в секунду, в городе до 13 метров в секунду. Ранее метеорологи предупреждали о том, что первая рабочая неделя 2024 года начнется в Челябинске со снегопадов и заморозков. Кроме того, челябинцам сообщали о сильном ветре.

В Челябинской области в ночь на 9 января ожидается резкое похолодание до 35 градусов мороза. Об этом предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ночь на вторник, 9 января, в регионе ожидается -25,-30, в горах и низинах до -35. Днем -15,-20, в горах и низинах до -23», — уточняют метеорологи. В Челябинске в ночь на 9 января синоптики обещают до 28 градусов ниже ноля, днем около 16-18 мороза. Ветер северо-западный, в регионе ночью порывами до 18 метров в секунду, в городе до 13 метров в секунду. Ранее метеорологи предупреждали о том, что первая рабочая неделя 2024 года начнется в Челябинске со снегопадов и заморозков. Кроме того, челябинцам сообщали о сильном ветре.