07 января 2024

В Челябинской области ожидаются 35-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Морозы будут сопровождаться сильным ветром Фото:

В Челябинской области в ночь на 9 января ожидается резкое похолодание до 35 градусов мороза. Об этом предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В ночь на вторник, 9 января, в регионе ожидается -25,-30, в горах и низинах до -35. Днем -15,-20, в горах и низинах до -23», — уточняют метеорологи.

В Челябинске в ночь на 9 января синоптики обещают до 28 градусов ниже ноля, днем около 16-18 мороза. Ветер северо-западный, в регионе ночью порывами до 18 метров в секунду, в городе до 13 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупреждали о том, что первая рабочая неделя 2024 года начнется в Челябинске со снегопадов и заморозков. Кроме того, челябинцам сообщали о сильном ветре.

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В Челябинской области в ночь на 9 января ожидается резкое похолодание до 35 градусов мороза. Об этом предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В ночь на вторник, 9 января, в регионе ожидается -25,-30, в горах и низинах до -35. Днем -15,-20, в горах и низинах до -23», — уточняют метеорологи. В Челябинске в ночь на 9 января синоптики обещают до 28 градусов ниже ноля, днем около 16-18 мороза. Ветер северо-западный, в регионе ночью порывами до 18 метров в секунду, в городе до 13 метров в секунду. Ранее метеорологи предупреждали о том, что первая рабочая неделя 2024 года начнется в Челябинске со снегопадов и заморозков. Кроме того, челябинцам сообщали о сильном ветре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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