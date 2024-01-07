В Тюмени неделю ищут лотерейного миллиардера

08 января 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Победитель лотереи из Тюмени, выигравший миллиард, уже неделю не раскрывает свою личность Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменец, выигравший миллиард рублей в лотерее, уже неделю не раскрывает свою личность. О том, что житель Тюмени выиграл главный приз, стало известно 1 января. По данным «Столото», в первую неделю после выигрыша победители обращаются крайне редко. «На вопрос, почему победители обращаются не сразу, самые популярные ответы: победители долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр. Среди распространенных ответов также случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах», — сообщили в организации. Как ранее сообщало URA.RU, на то, чтобы забрать выигрыш у победителя есть порядка трех с половиной лет. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. В компании «Столото» рассказали, что местный житель приобрел билет в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж «Русского лото» в фирменной точке продаж «Столото» в ТЦ «Дарина» по адресу: г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д. 18 7 декабря 2023 года. Самого победителя пока не нашли. В компании уточнили, что имя тюменца может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменец, выигравший миллиард рублей в лотерее, уже неделю не раскрывает свою личность. О том, что житель Тюмени выиграл главный приз, стало известно 1 января. По данным «Столото», в первую неделю после выигрыша победители обращаются крайне редко. «На вопрос, почему победители обращаются не сразу, самые популярные ответы: победители долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр. Среди распространенных ответов также случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах», — сообщили в организации. Как ранее сообщало URA.RU, на то, чтобы забрать выигрыш у победителя есть порядка трех с половиной лет. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. В компании «Столото» рассказали, что местный житель приобрел билет в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж «Русского лото» в фирменной точке продаж «Столото» в ТЦ «Дарина» по адресу: г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д. 18 7 декабря 2023 года. Самого победителя пока не нашли. В компании уточнили, что имя тюменца может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев.