Титов объяснил, почему не сбылись мрачные прогнозы относительно российской экономики

Титов: благодаря рыночной экономике в РФ не сбылись мрачные прогнозы

08 января 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Россия добилась успехов в области импортозамещения, заявил Борис Титов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все мрачные прогнозы по обвалу российской экономики не оправдались. Это произошло благодаря формированию рыночной экономики в России. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Мрачные прогнозы по российской экономике не оправдались благодаря тому, что в России сформировалась рыночная экономика», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что за последний год ожидалось, что экономическая ситуация будет только ухудшаться, однако это не произошло. Сегодня Россия стабильно удерживает положение в экономике, сохраняя возможности для бизнеса после санкций. В последнее время Россия добилась значительных успехов в области импортозамещения и перестроила свою экономику. Титов также отметил, что многое еще предстоит сделать, поскольку есть области, в которых страна до сих пор серьезно отстает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика была под угрозой обвала в условиях постковидного кризиса и санкций Запада. Однако благодаря мобилизации всех сил и ресурсов страны удалось предотвратить негативный сценарий. Песков отметил, что Россия является единственной страной, способной выдержать такие объемные санкции, особенно после пандемии коронавируса.

Все мрачные прогнозы по обвалу российской экономики не оправдались. Это произошло благодаря формированию рыночной экономики в России. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Мрачные прогнозы по российской экономике не оправдались благодаря тому, что в России сформировалась рыночная экономика», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что за последний год ожидалось, что экономическая ситуация будет только ухудшаться, однако это не произошло. Сегодня Россия стабильно удерживает положение в экономике, сохраняя возможности для бизнеса после санкций. В последнее время Россия добилась значительных успехов в области импортозамещения и перестроила свою экономику. Титов также отметил, что многое еще предстоит сделать, поскольку есть области, в которых страна до сих пор серьезно отстает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика была под угрозой обвала в условиях постковидного кризиса и санкций Запада. Однако благодаря мобилизации всех сил и ресурсов страны удалось предотвратить негативный сценарий. Песков отметил, что Россия является единственной страной, способной выдержать такие объемные санкции, особенно после пандемии коронавируса.