Все мрачные прогнозы по обвалу российской экономики не оправдались. Это произошло благодаря формированию рыночной экономики в России. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Мрачные прогнозы по российской экономике не оправдались благодаря тому, что в России сформировалась рыночная экономика», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что за последний год ожидалось, что экономическая ситуация будет только ухудшаться, однако это не произошло. Сегодня Россия стабильно удерживает положение в экономике, сохраняя возможности для бизнеса после санкций.
В последнее время Россия добилась значительных успехов в области импортозамещения и перестроила свою экономику. Титов также отметил, что многое еще предстоит сделать, поскольку есть области, в которых страна до сих пор серьезно отстает.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика была под угрозой обвала в условиях постковидного кризиса и санкций Запада. Однако благодаря мобилизации всех сил и ресурсов страны удалось предотвратить негативный сценарий. Песков отметил, что Россия является единственной страной, способной выдержать такие объемные санкции, особенно после пандемии коронавируса.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.