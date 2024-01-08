Титов объяснил, почему не сбылись мрачные прогнозы относительно российской экономики

Титов: благодаря рыночной экономике в РФ не сбылись мрачные прогнозы
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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, титов борис
Россия добилась успехов в области импортозамещения, заявил Борис Титов Фото:

Все мрачные прогнозы по обвалу российской экономики не оправдались. Это произошло благодаря формированию рыночной экономики в России. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мрачные прогнозы по российской экономике не оправдались благодаря тому, что в России сформировалась рыночная экономика», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что за последний год ожидалось, что экономическая ситуация будет только ухудшаться, однако это не произошло. Сегодня Россия стабильно удерживает положение в экономике, сохраняя возможности для бизнеса после санкций.

В последнее время Россия добилась значительных успехов в области импортозамещения и перестроила свою экономику. Титов также отметил, что многое еще предстоит сделать, поскольку есть области, в которых страна до сих пор серьезно отстает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика была под угрозой обвала в условиях постковидного кризиса и санкций Запада. Однако благодаря мобилизации всех сил и ресурсов страны удалось предотвратить негативный сценарий. Песков отметил, что Россия является единственной страной, способной выдержать такие объемные санкции, особенно после пандемии коронавируса.

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Все мрачные прогнозы по обвалу российской экономики не оправдались. Это произошло благодаря формированию рыночной экономики в России. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Мрачные прогнозы по российской экономике не оправдались благодаря тому, что в России сформировалась рыночная экономика», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что за последний год ожидалось, что экономическая ситуация будет только ухудшаться, однако это не произошло. Сегодня Россия стабильно удерживает положение в экономике, сохраняя возможности для бизнеса после санкций. В последнее время Россия добилась значительных успехов в области импортозамещения и перестроила свою экономику. Титов также отметил, что многое еще предстоит сделать, поскольку есть области, в которых страна до сих пор серьезно отстает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская экономика была под угрозой обвала в условиях постковидного кризиса и санкций Запада. Однако благодаря мобилизации всех сил и ресурсов страны удалось предотвратить негативный сценарий. Песков отметил, что Россия является единственной страной, способной выдержать такие объемные санкции, особенно после пандемии коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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