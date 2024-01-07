Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на свердловской трассе. Фото

08 января 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе «Екатеринбург — Реж» пьяный водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. В результате ДТП пассажир Chevrolet Niva погиб на месте, а семь человек, сидевших в машине Ford Mondeo, пять из которых дети, получили ранения. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo. В результате происшествия пассажир автомобиля Chevrolet Niva погибла на месте, еще семь пассажиров Ford Mondeo, из которых пять — дети двух, четырех, шести,15 и 17 лет получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. У водителя Chevrolet Niva выявили состояние алкогольного опьянения. Медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Уточняется, что в салоне Ford Mondeo было больше пассажиров, чем положено по конфигурации машины. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4951)

На трассе «Екатеринбург — Реж» пьяный водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. В результате ДТП пассажир Chevrolet Niva погиб на месте, а семь человек, сидевших в машине Ford Mondeo, пять из которых дети, получили ранения. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo. В результате происшествия пассажир автомобиля Chevrolet Niva погибла на месте, еще семь пассажиров Ford Mondeo, из которых пять — дети двух, четырех, шести,15 и 17 лет получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. У водителя Chevrolet Niva выявили состояние алкогольного опьянения. Медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Уточняется, что в салоне Ford Mondeo было больше пассажиров, чем положено по конфигурации машины.