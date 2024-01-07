07 января 2024

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия Фото:

На трассе «Екатеринбург — Реж» пьяный водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. В результате ДТП пассажир Chevrolet Niva погиб на месте, а семь человек, сидевших в машине Ford Mondeo, пять из которых дети, получили ранения. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo. В результате происшествия пассажир автомобиля Chevrolet Niva погибла на месте, еще семь пассажиров Ford Mondeo, из которых пять — дети двух, четырех, шести,15 и 17 лет получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства.

У водителя Chevrolet Niva выявили состояние алкогольного опьянения. Медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Уточняется, что в салоне Ford Mondeo было больше пассажиров, чем положено по конфигурации машины.

Фото:

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На трассе «Екатеринбург — Реж» пьяный водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. В результате ДТП пассажир Chevrolet Niva погиб на месте, а семь человек, сидевших в машине Ford Mondeo, пять из которых дети, получили ранения. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo. В результате происшествия пассажир автомобиля Chevrolet Niva погибла на месте, еще семь пассажиров Ford Mondeo, из которых пять — дети двух, четырех, шести,15 и 17 лет получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. У водителя Chevrolet Niva выявили состояние алкогольного опьянения. Медики оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Уточняется, что в салоне Ford Mondeo было больше пассажиров, чем положено по конфигурации машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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