В ДТП на ЕКАД пострадал ребенок. Фото

08 января 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ДТП на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) пострадало четыре человека, одна из них — маленькая девочка. Два автомобиля столкнулись из-за того, что водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Renault Logan двигаясь со стороны ул. Высоцкого в сторону города Березовский, не обеспечил постоянный контроль за автотранспортным средством, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В результате ДТП пострадала девочка 2018 года рождения из Renault Sandero, а также водитель и два пассажира Renault Logan. Медики оказывают помощь пострадавшим. Ребенку удалось избежать серьезных травм. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия, проводится проверка по факту ДТП. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4954)

В ДТП на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) пострадало четыре человека, одна из них — маленькая девочка. Два автомобиля столкнулись из-за того, что водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Renault Logan двигаясь со стороны ул. Высоцкого в сторону города Березовский, не обеспечил постоянный контроль за автотранспортным средством, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В результате ДТП пострадала девочка 2018 года рождения из Renault Sandero, а также водитель и два пассажира Renault Logan. Медики оказывают помощь пострадавшим. Ребенку удалось избежать серьезных травм. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия, проводится проверка по факту ДТП.