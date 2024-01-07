07 января 2024

В ДТП на ЕКАД пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, зима, екад, город екатеринбург, екатеринбургская кольцевая автодорога
Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП Фото:

В ДТП на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) пострадало четыре человека, одна из них — маленькая девочка. Два автомобиля столкнулись из-за того, что водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомобиля Renault Logan двигаясь со стороны ул. Высоцкого в сторону города Березовский, не обеспечил постоянный контроль за автотранспортным средством, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В результате ДТП пострадала девочка 2018 года рождения из Renault Sandero, а также водитель и два пассажира Renault Logan.

Медики оказывают помощь пострадавшим. Ребенку удалось избежать серьезных травм. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия, проводится проверка по факту ДТП.

Фото:

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В ДТП на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) пострадало четыре человека, одна из них — маленькая девочка. Два автомобиля столкнулись из-за того, что водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Renault Logan двигаясь со стороны ул. Высоцкого в сторону города Березовский, не обеспечил постоянный контроль за автотранспортным средством, не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В результате ДТП пострадала девочка 2018 года рождения из Renault Sandero, а также водитель и два пассажира Renault Logan. Медики оказывают помощь пострадавшим. Ребенку удалось избежать серьезных травм. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия, проводится проверка по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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