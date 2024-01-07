07 января 2024
06 января 2024

Ситникова рассказала об уборке и посыпке реагентами улиц Кургана

В районах Кургана дороги посыпают противогололедными реагентами
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Дорожные службы уберут снег в Левашово, Тополях, Черемухово и других микрорайонах Кургана (фото из архива) Фото:

В Кургане дорожные службы уберут снег с улицы Карбышева и районах города, а таже обработают городские магистрали противогололедными реагентами. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«В день дорожники будут убирать снег с улицы Карбышева, продолжатся работы по подметанию улично-дорожной сети, обработке площади основного проезда противогололедными реагентами. Снегоуборочные работы будут выполняться в Левашово 1 и 2, Тополях, автодороге на Осиновку, Н.Утятское, Комогоровку, Новый город 2 и Черемухово. Также люди, техника работают на расчистке тротуаров, пешеходных зон, переходов, перекрестков и остановочных комплексов», — написала Ситникова.

Глава города отметила, что дорожники работают в круглосуточном режиме. Ночью снег убирали на улице Бурова-Петрова, расчистили проезды по Восточному подъезду до автодороги Курган — Шадринск, провели расчистку заездных карманов, остановок, пешеходных переходов вдоль шоссе им. Тюнина. Приведены в порядок обочины по проспектам Машиностроителей и М. Голикова и по другим участкам.

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В Кургане дорожные службы уберут снег с улицы Карбышева и районах города, а таже обработают городские магистрали противогололедными реагентами. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «В день дорожники будут убирать снег с улицы Карбышева, продолжатся работы по подметанию улично-дорожной сети, обработке площади основного проезда противогололедными реагентами. Снегоуборочные работы будут выполняться в Левашово 1 и 2, Тополях, автодороге на Осиновку, Н.Утятское, Комогоровку, Новый город 2 и Черемухово. Также люди, техника работают на расчистке тротуаров, пешеходных зон, переходов, перекрестков и остановочных комплексов», — написала Ситникова. Глава города отметила, что дорожники работают в круглосуточном режиме. Ночью снег убирали на улице Бурова-Петрова, расчистили проезды по Восточному подъезду до автодороги Курган — Шадринск, провели расчистку заездных карманов, остановок, пешеходных переходов вдоль шоссе им. Тюнина. Приведены в порядок обочины по проспектам Машиностроителей и М. Голикова и по другим участкам.
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