В Челябинске на три месяца изменится маршрут троллейбуса

В Челябинске с 8 января по 1 апреля изменится маршрут троллейбуса №16. По данным пресс-службы регионального миндора, это связано с модернизацией контактной сети.
«С 21 часа 8 января до 5 утра 1 апреля закрывается движение троллейбусов по Героев Танкограда от Бажова до кольца ЖБИ. Троллейбус направим по маршруту АМЗ — Первоозерный», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что изменение работы маршрута связано с модернизацией контактной сети. Пассажирам порекомендовали пользоваться автобусами маршрутов 47 и 172, а также безлимитным проездным или пересадочным билетом стоимостью 28 рублей по транспортной карте.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.