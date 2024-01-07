07 января 2024
06 января 2024

В Челябинске на три месяца изменится маршрут троллейбуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., троллейбус
По ходу движения маршрута модернизируют контактную сеть Фото:

В Челябинске с 8 января по 1 апреля изменится маршрут троллейбуса №16. По данным пресс-службы регионального миндора, это связано с модернизацией контактной сети.

«С 21 часа 8 января до 5 утра 1 апреля закрывается движение троллейбусов по Героев Танкограда от Бажова до кольца ЖБИ. Троллейбус направим по маршруту АМЗ — Первоозерный», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что изменение работы маршрута связано с модернизацией контактной сети. Пассажирам порекомендовали пользоваться автобусами маршрутов 47 и 172, а также безлимитным проездным или пересадочным билетом стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

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В Челябинске с 8 января по 1 апреля изменится маршрут троллейбуса №16. По данным пресс-службы регионального миндора, это связано с модернизацией контактной сети. «С 21 часа 8 января до 5 утра 1 апреля закрывается движение троллейбусов по Героев Танкограда от Бажова до кольца ЖБИ. Троллейбус направим по маршруту АМЗ — Первоозерный», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что изменение работы маршрута связано с модернизацией контактной сети. Пассажирам порекомендовали пользоваться автобусами маршрутов 47 и 172, а также безлимитным проездным или пересадочным билетом стоимостью 28 рублей по транспортной карте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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