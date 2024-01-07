Общество Транспорт В Челябинске на три месяца изменится маршрут троллейбуса 08 января 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + По ходу движения маршрута модернизируют контактную сеть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 8 января по 1 апреля изменится маршрут троллейбуса №16. По данным пресс-службы регионального миндора, это связано с модернизацией контактной сети. «С 21 часа 8 января до 5 утра 1 апреля закрывается движение троллейбусов по Героев Танкограда от Бажова до кольца ЖБИ. Троллейбус направим по маршруту АМЗ — Первоозерный», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что изменение работы маршрута связано с модернизацией контактной сети. Пассажирам порекомендовали пользоваться автобусами маршрутов 47 и 172, а также безлимитным проездным или пересадочным билетом стоимостью 28 рублей по транспортной карте. В Челябинске с 8 января по 1 апреля изменится маршрут троллейбуса №16. По данным пресс-службы регионального миндора, это связано с модернизацией контактной сети. «С 21 часа 8 января до 5 утра 1 апреля закрывается движение троллейбусов по Героев Танкограда от Бажова до кольца ЖБИ. Троллейбус направим по маршруту АМЗ — Первоозерный», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что изменение работы маршрута связано с модернизацией контактной сети. Пассажирам порекомендовали пользоваться автобусами маршрутов 47 и 172, а также безлимитным проездным или пересадочным билетом стоимостью 28 рублей по транспортной карте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям