ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты
Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска утром 8 января нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», — сообщили в пресс-службе военного ведомства. В том числе были задействованы гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», уточнили в Минобороны.

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Российские войска утром 8 января нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», — сообщили в пресс-службе военного ведомства. В том числе были задействованы гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», уточнили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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