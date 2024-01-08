ВС РФ нанесли массированный удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска утром 8 января нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», — сообщили в пресс-службе военного ведомства. В том числе были задействованы гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», уточнили в Минобороны.
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