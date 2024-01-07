Тюменка пожаловалась Бастрыкину на педофилию в свердловском детдоме. Видео

08 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил предоставить повторный доклад по делу о насилии в детдоме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководительница тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая заявила, что в ее распоряжении появились данные, доказывающие факты насилия над сиротами в Заводоуспенском детском доме. Девушка повторно обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой направить следователей для проверки информации. Обращение опубликовано в группе фонда «ВКонтакте». «1 января мне поступили данные с фотографиями, скринами переписок интимного характера с мальчиками и сотрудником детского дома <…> Я прошу вас выделить следователей из Москвы на проверку данной информации, либо следователей СУ СК по Тюменской области», — заявила в обращении Елена Веселая. Девушка также выразила несогласие с ходом расследования уголовного дела. Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования дела. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о халатности», — говорится в сообщении в telegram-канале Следственного комитета России. «За год это уже третий педофильский скандал в этом детском доме. И до сих пор местные следователи не провели нормальной проверки сотрудников. Такое ощущение, что кто-то покрывает эту историю», — заявила порталу 72.RU Елена Веселая. По словам девушки, подозреваемый уже пойман, суд скоро должен избрать ему меру пресечения. На звонок корреспондента URA.RU в детском доме не ответили. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководительница тюменского благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая заявила, что в ее распоряжении появились данные, доказывающие факты насилия над сиротами в Заводоуспенском детском доме. Девушка повторно обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой направить следователей для проверки информации. Обращение опубликовано в группе фонда «ВКонтакте». «1 января мне поступили данные с фотографиями, скринами переписок интимного характера с мальчиками и сотрудником детского дома <…> Я прошу вас выделить следователей из Москвы на проверку данной информации, либо следователей СУ СК по Тюменской области», — заявила в обращении Елена Веселая. Девушка также выразила несогласие с ходом расследования уголовного дела. Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования дела. «Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о халатности», — говорится в сообщении в telegram-канале Следственного комитета России. «За год это уже третий педофильский скандал в этом детском доме. И до сих пор местные следователи не провели нормальной проверки сотрудников. Такое ощущение, что кто-то покрывает эту историю», — заявила порталу 72.RU Елена Веселая. По словам девушки, подозреваемый уже пойман, суд скоро должен избрать ему меру пресечения. На звонок корреспондента URA.RU в детском доме не ответили. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.