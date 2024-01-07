07 января 2024
06 января 2024

В ночном клубе ХМАО в Новый год напали на бойца СВО и его жену

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, дискотека, ночной клуб
В ночном клубе Радужного избили бойца СВО и его жену Фото:

В одном из ночных клубов Радужного (ХМАО) в новогоднюю ночь произошла драка, в ходе которой пострадал боец СВО, прибывший в отпуск, и его супруга. По информации, которую рассказала пострадавшая женщина агентству URA.RU, один из участников потасовки ударил ее ногой в лицо, после чего та потеряла сознание.

«Полиция говорит, что идет следствие, ждут результаты экспертиз. Муж не так сильно пострадал, а мне очень досталось. У мужа синяк и немного зубы шатаются. Сегодня ночью проводила его на СВО», — рассказала корреспонденту агентства жена военнослужащего.

По словам женщины, после ужина с родителями, пара вместе с друзьями решила отметить Новый год в ночном клубе Радужного. Военнослужащий был в форме, чем вызвал интерес со стороны посетителей заведения. Сам конфликт начался после того, как один из гостей клуба позвал мужчину на улицу якобы для разговора. Там завязалась драка. Жена бойца, по ее словам, выбежала из здания и практически сразу получила удар ногой в лицо, после чего потеряла сознание. После потасовки женщина подала заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД Югры журналисту агентства рассказали, что заявление в полицию от пострадавших поступило 1 января. «Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Все лица, участвовавшие в потасовке установлены. Как только мы получим необходимые судебно-медицинские заключения, виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — пояснили в силовом ведомстве.

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В одном из ночных клубов Радужного (ХМАО) в новогоднюю ночь произошла драка, в ходе которой пострадал боец СВО, прибывший в отпуск, и его супруга. По информации, которую рассказала пострадавшая женщина агентству URA.RU, один из участников потасовки ударил ее ногой в лицо, после чего та потеряла сознание. «Полиция говорит, что идет следствие, ждут результаты экспертиз. Муж не так сильно пострадал, а мне очень досталось. У мужа синяк и немного зубы шатаются. Сегодня ночью проводила его на СВО», — рассказала корреспонденту агентства жена военнослужащего. По словам женщины, после ужина с родителями, пара вместе с друзьями решила отметить Новый год в ночном клубе Радужного. Военнослужащий был в форме, чем вызвал интерес со стороны посетителей заведения. Сам конфликт начался после того, как один из гостей клуба позвал мужчину на улицу якобы для разговора. Там завязалась драка. Жена бойца, по ее словам, выбежала из здания и практически сразу получила удар ногой в лицо, после чего потеряла сознание. После потасовки женщина подала заявление в полицию. В пресс-службе УМВД Югры журналисту агентства рассказали, что заявление в полицию от пострадавших поступило 1 января. «Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Все лица, участвовавшие в потасовке установлены. Как только мы получим необходимые судебно-медицинские заключения, виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — пояснили в силовом ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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