Полицейского из ХМАО уличили в избиении подруги во время вечеринки

Полицейского из поселка Игрим в Березовском районе (ХМАО) подозревают в избиении своей знакомой с помощью металлической банки. Конфликт произошел во время застолья и распития алкоголя. О том, что полиция начала проверку по данному факту, журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
«На фоне распития алкогольных напитков произошел конфликт. На данный момент этот сотрудник полиции находится в отпуске. Правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили агентству в полиции. По предварительным данным, в ходе конфликта полицейский нанес женщине несколько ударов металлической банкой.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Югорске (ХМАО) наказали следователя из-за отказа возбуждать дело на полицейского начальника. По данным правоохранителей, сотрудник избил подчиненного.
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