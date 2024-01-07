07 января 2024
06 января 2024

Полицейского из ХМАО уличили в избиении подруги во время вечеринки

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейского из ХМАО подозревают в избиении знакомой из-за конфликта на фоне алкогольного опьянения Фото:

Полицейского из поселка Игрим в Березовском районе (ХМАО) подозревают в избиении своей знакомой с помощью металлической банки. Конфликт произошел во время застолья и распития алкоголя. О том, что полиция начала проверку по данному факту, журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«На фоне распития алкогольных напитков произошел конфликт. На данный момент этот сотрудник полиции находится в отпуске. Правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили агентству в полиции. По предварительным данным, в ходе конфликта полицейский нанес женщине несколько ударов металлической банкой.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Югорске (ХМАО) наказали следователя из-за отказа возбуждать дело на полицейского начальника. По данным правоохранителей, сотрудник избил подчиненного.

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Полицейского из поселка Игрим в Березовском районе (ХМАО) подозревают в избиении своей знакомой с помощью металлической банки. Конфликт произошел во время застолья и распития алкоголя. О том, что полиция начала проверку по данному факту, журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Югры. «На фоне распития алкогольных напитков произошел конфликт. На данный момент этот сотрудник полиции находится в отпуске. Правоохранительные органы проводят проверку», — сообщили агентству в полиции. По предварительным данным, в ходе конфликта полицейский нанес женщине несколько ударов металлической банкой. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Югорске (ХМАО) наказали следователя из-за отказа возбуждать дело на полицейского начальника. По данным правоохранителей, сотрудник избил подчиненного.
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