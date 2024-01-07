07 января 2024

В Курганскую область идет тридцатиградусный мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
В Курганской области в ночь на 9 января местами при прояснении до -32 Фото:

В Курганской области прогнозируется похолодание ночью при прояснении до -32 градусов. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области на 9 января: температура ночью — 22-27 °C, при прояснении — до -32 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Днем — 17, — 22 градуса, ветер южный — 5-10 метров в секунду», — указано в прогнозе ЦГМС.

В ГИБДД Курганской области отмечают, что на дорогах возможен снежный накат, гололедица. В связи со сложными погодными условиями в соседних регионах водителей просят воздержаться от дальних поездок, проявлять внимание и соблюдать меры безопасности. В случае нештатной ситуации на дорогах: 112, 020, — по г. Кургану 8 (3522) 25-64-9.

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В Курганской области прогнозируется похолодание ночью при прояснении до -32 градусов. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области на 9 января: температура ночью — 22-27 °C, при прояснении — до -32 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Днем — 17, — 22 градуса, ветер южный — 5-10 метров в секунду», — указано в прогнозе ЦГМС. В ГИБДД Курганской области отмечают, что на дорогах возможен снежный накат, гололедица. В связи со сложными погодными условиями в соседних регионах водителей просят воздержаться от дальних поездок, проявлять внимание и соблюдать меры безопасности. В случае нештатной ситуации на дорогах: 112, 020, — по г. Кургану 8 (3522) 25-64-9.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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