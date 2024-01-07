В Курганскую область идет тридцатиградусный мороз

08 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

В Курганской области в ночь на 9 января местами при прояснении до -32 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области прогнозируется похолодание ночью при прояснении до -32 градусов. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области на 9 января: температура ночью — 22-27 °C, при прояснении — до -32 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Днем — 17, — 22 градуса, ветер южный — 5-10 метров в секунду», — указано в прогнозе ЦГМС. В ГИБДД Курганской области отмечают, что на дорогах возможен снежный накат, гололедица. В связи со сложными погодными условиями в соседних регионах водителей просят воздержаться от дальних поездок, проявлять внимание и соблюдать меры безопасности. В случае нештатной ситуации на дорогах: 112, 020, — по г. Кургану 8 (3522) 25-64-9. Фото: Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, http://www.kurganpogoda.ru/

В Курганской области прогнозируется похолодание ночью при прояснении до -32 градусов. Прогноз опубликован на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области на 9 января: температура ночью — 22-27 °C, при прояснении — до -32 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Днем — 17, — 22 градуса, ветер южный — 5-10 метров в секунду», — указано в прогнозе ЦГМС. В ГИБДД Курганской области отмечают, что на дорогах возможен снежный накат, гололедица. В связи со сложными погодными условиями в соседних регионах водителей просят воздержаться от дальних поездок, проявлять внимание и соблюдать меры безопасности. В случае нештатной ситуации на дорогах: 112, 020, — по г. Кургану 8 (3522) 25-64-9.