В Нижнем Тагиле на жд путях сработало взрывное устройство

Недалеко от места взрыва обнаружено второе взрывное устройство
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Об этом сообщил источник.
«В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало взрывное устройство», — пишет telegram-канал 112. Информации о пострадавших и разрушениях нет, также недалеко от места взрыва найдено еще одно взрывное устройство.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. Там обещали уточнить информацию о происшествии. В уральском управлении транспортной полиции ситуацию пока не комментируют.
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