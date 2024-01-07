07 января 2024

В Нижнем Тагиле на жд путях сработало взрывное устройство

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, жд пути
Недалеко от места взрыва обнаружено второе взрывное устройство Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Об этом сообщил источник.

«В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало взрывное устройство», — пишет telegram-канал 112. Информации о пострадавших и разрушениях нет, также недалеко от места взрыва найдено еще одно взрывное устройство.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. Там обещали уточнить информацию о происшествии. В уральском управлении транспортной полиции ситуацию пока не комментируют.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Об этом сообщил источник. «В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях, предварительно, сработало взрывное устройство», — пишет telegram-канал 112. Информации о пострадавших и разрушениях нет, также недалеко от места взрыва найдено еще одно взрывное устройство. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. Там обещали уточнить информацию о происшествии. В уральском управлении транспортной полиции ситуацию пока не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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