07 января 2024

При взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал

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Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, рельсы, железная дорога, жд пути
По предварительной информации, железнодорожная структура осталась цела Фото:
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В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

При взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле (Свердловская область) никто не пострадал, повреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Устанавливаем обстоятельства произошедшего. Организованы проверочные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже», — сказали ТАСС в ведомстве.

Взрывное устройство сработало на жд путях в Нижнем Тагиле вечером 8 января. Недалеко от места взрыва найдено еще одно взрывное устройство.

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При взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле (Свердловская область) никто не пострадал, повреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Устанавливаем обстоятельства произошедшего. Организованы проверочные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже», — сказали ТАСС в ведомстве. Взрывное устройство сработало на жд путях в Нижнем Тагиле вечером 8 января. Недалеко от места взрыва найдено еще одно взрывное устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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