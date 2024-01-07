При взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал

По предварительной информации, железнодорожная структура осталась цела
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях
При взрыве на железной дороге в Нижнем Тагиле (Свердловская область) никто не пострадал, повреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Устанавливаем обстоятельства произошедшего. Организованы проверочные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже», — сказали ТАСС в ведомстве.
Взрывное устройство сработало на жд путях в Нижнем Тагиле вечером 8 января. Недалеко от места взрыва найдено еще одно взрывное устройство.
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