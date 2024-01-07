07 января 2024

Под Нижним Тагилом ограничили движение поездов из-за взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая "Ласточка" в Нижний Тагил, электропоезд ласточка
Возможна задержка как минимум семи рейсов Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

Железная дорога ограничила движение поездов под Нижним Тагилом из-за взрыва (хотя власти говорят о «хлопке») на путях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД.

«С 16:50 местного времени ограничено движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги). В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами», — поделились в ведомстве.

Возможны, добавили там, задержки следующих электропоездов:

  • N7075 Екатеринбург — Бокситы («Ласточка»)
  • N7076 Нижний Тагил — Екатеринбург («Ласточка»)
  • N6865 Нижний Тагил — Серов
  • N6885 Нижний Тагил — Качканар
  • N6827 Нижний Тагил — Азиатская
  • N6466 Нижний Тагил — Екатеринбург
  • N6834 Чусовская — Нижний Тагил

Как писало URA.RU, взрыв произошел около 16:30 8 января. По данным агентства, сработала взрывчатка, прикрепленная к одной из цистерн, которая вышла с нефтебазы у станции «Сан-Донато» утром. На месте работают оперативные службы. «В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано», — подчеркивают в УФСБ.

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Железная дорога ограничила движение поездов под Нижним Тагилом из-за взрыва (хотя власти говорят о «хлопке») на путях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД. «С 16:50 местного времени ограничено движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги). В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами», — поделились в ведомстве. Возможны, добавили там, задержки следующих электропоездов: Как писало URA.RU, взрыв произошел около 16:30 8 января. По данным агентства, сработала взрывчатка, прикрепленная к одной из цистерн, которая вышла с нефтебазы у станции «Сан-Донато» утром. На месте работают оперативные службы. «В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано», — подчеркивают в УФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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