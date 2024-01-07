Под Нижним Тагилом ограничили движение поездов из-за взрыва

Железная дорога ограничила движение поездов под Нижним Тагилом из-за взрыва (хотя власти говорят о «хлопке») на путях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД.
«С 16:50 местного времени ограничено движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги). В связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами», — поделились в ведомстве.
Возможны, добавили там, задержки следующих электропоездов:
- N7075 Екатеринбург — Бокситы («Ласточка»)
- N7076 Нижний Тагил — Екатеринбург («Ласточка»)
- N6865 Нижний Тагил — Серов
- N6885 Нижний Тагил — Качканар
- N6827 Нижний Тагил — Азиатская
- N6466 Нижний Тагил — Екатеринбург
- N6834 Чусовская — Нижний Тагил
Как писало URA.RU, взрыв произошел около 16:30 8 января. По данным агентства, сработала взрывчатка, прикрепленная к одной из цистерн, которая вышла с нефтебазы у станции «Сан-Донато» утром. На месте работают оперативные службы. «В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано», — подчеркивают в УФСБ.
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