Россиянка погибла в ДТП на Филиппинах, вылетев на машине со скалы

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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Обстоятельства ДТП выясняются Фото:

На Филиппинах туристы из России попали в аварию по пути в курортный город Себу. Их машина вылетела со скалы с высоты 60 метров. Погибла россиянка, ее муж и водитель госпитализированы. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Российские туристы попали в ДТП на Филиппинах. Погибла женщина», — пишет канал. Также пострадали двое мужчин.

Авария произошла днем 8 января недалеко от Себу. Именно туда ехали туристы. По информации свидетелей, незадолго до трагедии Toyota Vios вылетела на встречную полосу. Позже она рухнула со скалы с высоты 60 метров. Известно, что на месте скончалась 43-летняя Ирина. Ее муж Георгий и водитель автомобиля Юрий были госпитализированы в местную больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.

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На Филиппинах туристы из России попали в аварию по пути в курортный город Себу. Их машина вылетела со скалы с высоты 60 метров. Погибла россиянка, ее муж и водитель госпитализированы. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Российские туристы попали в ДТП на Филиппинах. Погибла женщина», — пишет канал. Также пострадали двое мужчин. Авария произошла днем 8 января недалеко от Себу. Именно туда ехали туристы. По информации свидетелей, незадолго до трагедии Toyota Vios вылетела на встречную полосу. Позже она рухнула со скалы с высоты 60 метров. Известно, что на месте скончалась 43-летняя Ирина. Ее муж Георгий и водитель автомобиля Юрий были госпитализированы в местную больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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