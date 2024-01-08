Россиянка погибла в ДТП на Филиппинах, вылетев на машине со скалы

На Филиппинах туристы из России попали в аварию по пути в курортный город Себу. Их машина вылетела со скалы с высоты 60 метров. Погибла россиянка, ее муж и водитель госпитализированы. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Российские туристы попали в ДТП на Филиппинах. Погибла женщина», — пишет канал. Также пострадали двое мужчин.
Авария произошла днем 8 января недалеко от Себу. Именно туда ехали туристы. По информации свидетелей, незадолго до трагедии Toyota Vios вылетела на встречную полосу. Позже она рухнула со скалы с высоты 60 метров. Известно, что на месте скончалась 43-летняя Ирина. Ее муж Георгий и водитель автомобиля Юрий были госпитализированы в местную больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.
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