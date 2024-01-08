Движение поездов под Нижним Тагилом восстановили спустя три часа

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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, вокзал, поезд, зима, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, пассажиры, туризм, железная дорога
Движение поездов по станции Сан-Донато было ограниченно из-за взрыва Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

Движение поездов под Нижним Тагилом, ограниченное из-за взрыва на жд-путях, восстановлено. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе СвЖД.

«В 19:57 местного времени открыто движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги)», — заявили в СвЖД URA.RU. Отключение света в поездах было связанно с необходимости перезагрузить резервное питание, добавили в ведомстве.

Максимальная задержка поездов составила 2 часа 50 минут. Ограничения коснулись семи рейсов.

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Движение поездов под Нижним Тагилом, ограниченное из-за взрыва на жд-путях, восстановлено. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе СвЖД. «В 19:57 местного времени открыто движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги)», — заявили в СвЖД URA.RU. Отключение света в поездах было связанно с необходимости перезагрузить резервное питание, добавили в ведомстве. Максимальная задержка поездов составила 2 часа 50 минут. Ограничения коснулись семи рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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