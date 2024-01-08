Движение поездов под Нижним Тагилом восстановили спустя три часа

Движение поездов по станции Сан-Донато было ограниченно из-за взрыва
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях
Движение поездов под Нижним Тагилом, ограниченное из-за взрыва на жд-путях, восстановлено. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе СвЖД.
«В 19:57 местного времени открыто движение поездов по ст. Сан-Донато (участок Нижний Тагил — Гороблагодатская Свердловской железной дороги)», — заявили в СвЖД URA.RU. Отключение света в поездах было связанно с необходимости перезагрузить резервное питание, добавили в ведомстве.
Максимальная задержка поездов составила 2 часа 50 минут. Ограничения коснулись семи рейсов.
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