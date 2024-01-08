Район Екатеринбурга остался без отопления и горячей воды в мороз

Жители екатеринбургского микрорайона Вторчермет остались без отопления и горячей воды. Об этом URA.RU сообщил читатель.
В управляющей компании информацию подтвердили. «8 января произошла повторная остановка котельной. Отключено горячее водоснабжение и отопление. Отправлены специалисты, работы ведутся до устранения аварии. Ориентировочно до 08:00 9 января», — сказали там. Отключения коснулись домов по улицам Агрономическая, Братская, Военная, Титова, а также Рижскому и Сталинскому переулкам.
Температура воздуха в Екатеринбурге 8 января варьировалась от -19 до -21 градусов днем. Ночью 9 января столбики термометров покажут до -23 градусов мороза.
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