Авиакомпания «Ямал» вручила подарок первому покупателю билета недавно запущенного авиарейса из Надыма в Омск. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Поздравили пассажира Елену Чурикову, которая первой купила билет на этот рейс. Елена подписана на нашу группу во „ВКонтакте“ и оформила покупку сразу после объявления о продаже билетов», — сообщила пресс-служба авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте». Представители компании вручил девушке сертификат на перелет, а от Омского аэропорта ей передали сертификат на обслуживание в бизнес-зале.
Авиакомпания 7 января запустила новый рейс из Ноябрьска в Омск, а 8 января из Надыма в Омск. Решение о введении новых направлений было принято в рамках соглашения между правительствами Ямала и Омской области, которое главы регионов подписали в начале прошлого года.
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