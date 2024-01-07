07 января 2024
06 января 2024

Авиакомпания «Ямал» наградила первого покупателя билета нового авиарейса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Челябинск, кресла, бизнес зал
Авиакомпания вручила девушке сертификат на обслуживание в бизнес-зале Фото:

Авиакомпания «Ямал» вручила подарок первому покупателю билета недавно запущенного авиарейса из Надыма в Омск. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Поздравили пассажира Елену Чурикову, которая первой купила билет на этот рейс. Елена подписана на нашу группу во „ВКонтакте“ и оформила покупку сразу после объявления о продаже билетов», — сообщила пресс-служба авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте». Представители компании вручил девушке сертификат на перелет, а от Омского аэропорта ей передали сертификат на обслуживание в бизнес-зале.

Авиакомпания 7 января запустила новый рейс из Ноябрьска в Омск, а 8 января из Надыма в Омск. Решение о введении новых направлений было принято в рамках соглашения между правительствами Ямала и Омской области, которое главы регионов подписали в начале прошлого года.

Фото:

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Авиакомпания «Ямал» вручила подарок первому покупателю билета недавно запущенного авиарейса из Надыма в Омск. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Поздравили пассажира Елену Чурикову, которая первой купила билет на этот рейс. Елена подписана на нашу группу во „ВКонтакте“ и оформила покупку сразу после объявления о продаже билетов», — сообщила пресс-служба авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте». Представители компании вручил девушке сертификат на перелет, а от Омского аэропорта ей передали сертификат на обслуживание в бизнес-зале. Авиакомпания 7 января запустила новый рейс из Ноябрьска в Омск, а 8 января из Надыма в Омск. Решение о введении новых направлений было принято в рамках соглашения между правительствами Ямала и Омской области, которое главы регионов подписали в начале прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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