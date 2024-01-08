08 января 2024
07 января 2024

В Перми банкротится фирма, охранявшая ледовый городок на эспланаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
В Перми банкротится ООО «Борей» Фото:

Владелец частной охранной фирмы «Борей» направил заявление в Арбитражный суд Пермского края о признании организации банкротом из-за многомиллионных долгов. Об этом говорится в судебных материалах. Сотрудники фирмы охраняли ледовый городок на эспланаде в Перми.

«От гендиректора ООО „Борей“ поступило заявление о признании его несостоятельным (банкротом). Задолженность частной охранной организации составляет 30 млн рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Пермского края.

Согласно судебным материалам, заявление оставлено без движения до 25 января 2024 года. Заявитель должен до этого срока устранить недостатки в документации. По данным СБИС, владельцем и гендиректором ООО «Борей» является Андрей Никончук.

Мэр Перми Эдуард Соснин говорил о том, что охраной ледового городка на эспланаде будут заниматься сотрудники частной охранной организации. Он добавил, что охранников будет не менее 100 человек.

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Владелец частной охранной фирмы «Борей» направил заявление в Арбитражный суд Пермского края о признании организации банкротом из-за многомиллионных долгов. Об этом говорится в судебных материалах. Сотрудники фирмы охраняли ледовый городок на эспланаде в Перми. «От гендиректора ООО „Борей“ поступило заявление о признании его несостоятельным (банкротом). Задолженность частной охранной организации составляет 30 млн рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Пермского края. Согласно судебным материалам, заявление оставлено без движения до 25 января 2024 года. Заявитель должен до этого срока устранить недостатки в документации. По данным СБИС, владельцем и гендиректором ООО «Борей» является Андрей Никончук. Мэр Перми Эдуард Соснин говорил о том, что охраной ледового городка на эспланаде будут заниматься сотрудники частной охранной организации. Он добавил, что охранников будет не менее 100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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