В Перми банкротится фирма, охранявшая ледовый городок на эспланаде

Владелец частной охранной фирмы «Борей» направил заявление в Арбитражный суд Пермского края о признании организации банкротом из-за многомиллионных долгов. Об этом говорится в судебных материалах. Сотрудники фирмы охраняли ледовый городок на эспланаде в Перми.
«От гендиректора ООО „Борей“ поступило заявление о признании его несостоятельным (банкротом). Задолженность частной охранной организации составляет 30 млн рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Пермского края.
Согласно судебным материалам, заявление оставлено без движения до 25 января 2024 года. Заявитель должен до этого срока устранить недостатки в документации. По данным СБИС, владельцем и гендиректором ООО «Борей» является Андрей Никончук.
Мэр Перми Эдуард Соснин говорил о том, что охраной ледового городка на эспланаде будут заниматься сотрудники частной охранной организации. Он добавил, что охранников будет не менее 100 человек.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.