Полицейский раскаялся за слова про избиение школьницы в Нижнем Тагиле

Полицейский из Нижнего Тагила, который написал грубый комментарий к посту про избиение 11-летней школьницы, раскаялся. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Представителями управления по работе с личным составом регионального главка МВД с должностным лицом, допустившим несанкционированный комментарий, проведена профилактическая работа. Автор комментария пообещал, что впредь подобных вольностей не допустит», — сказал полковник Горелых.
Замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков назвал скандал с избиением 11-летней девочки братьями-азербайджанцами раздутым. После этого на него посыпалась критика от пользователей соцсети. Один из подписчиков спросил, что бы сделал полицейский, если бы это произошло с его дочерью. Позже он удалил провокационный комментарий. В МВД пообещали принять меры.
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