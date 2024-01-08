Полицейский раскаялся за слова про избиение школьницы в Нижнем Тагиле

09 января 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Тагильский полицейский раскаялся за свой комментарий Фото: Анна Майорова © URA.RU Полицейский из Нижнего Тагила, который написал грубый комментарий к посту про избиение 11-летней школьницы, раскаялся. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Представителями управления по работе с личным составом регионального главка МВД с должностным лицом, допустившим несанкционированный комментарий, проведена профилактическая работа. Автор комментария пообещал, что впредь подобных вольностей не допустит», — сказал полковник Горелых. Замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков назвал скандал с избиением 11-летней девочки братьями-азербайджанцами раздутым. После этого на него посыпалась критика от пользователей соцсети. Один из подписчиков спросил, что бы сделал полицейский, если бы это произошло с его дочерью. Позже он удалил провокационный комментарий. В МВД пообещали принять меры.

Полицейский из Нижнего Тагила, который написал грубый комментарий к посту про избиение 11-летней школьницы, раскаялся. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Представителями управления по работе с личным составом регионального главка МВД с должностным лицом, допустившим несанкционированный комментарий, проведена профилактическая работа. Автор комментария пообещал, что впредь подобных вольностей не допустит», — сказал полковник Горелых. Замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков назвал скандал с избиением 11-летней девочки братьями-азербайджанцами раздутым. После этого на него посыпалась критика от пользователей соцсети. Один из подписчиков спросил, что бы сделал полицейский, если бы это произошло с его дочерью. Позже он удалил провокационный комментарий. В МВД пообещали принять меры.