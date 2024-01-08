08 января 2024

Полицейский раскаялся за слова про избиение школьницы в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Тагильский полицейский раскаялся за свой комментарий Фото:

Полицейский из Нижнего Тагила, который написал грубый комментарий к посту про избиение 11-летней школьницы, раскаялся. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Представителями управления по работе с личным составом регионального главка МВД с должностным лицом, допустившим несанкционированный комментарий, проведена профилактическая работа. Автор комментария пообещал, что впредь подобных вольностей не допустит», — сказал полковник Горелых.

Замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков назвал скандал с избиением 11-летней девочки братьями-азербайджанцами раздутым. После этого на него посыпалась критика от пользователей соцсети. Один из подписчиков спросил, что бы сделал полицейский, если бы это произошло с его дочерью. Позже он удалил провокационный комментарий. В МВД пообещали принять меры.

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Полицейский из Нижнего Тагила, который написал грубый комментарий к посту про избиение 11-летней школьницы, раскаялся. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Представителями управления по работе с личным составом регионального главка МВД с должностным лицом, допустившим несанкционированный комментарий, проведена профилактическая работа. Автор комментария пообещал, что впредь подобных вольностей не допустит», — сказал полковник Горелых. Замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила (Свердловская область) Тарас Булгаков назвал скандал с избиением 11-летней девочки братьями-азербайджанцами раздутым. После этого на него посыпалась критика от пользователей соцсети. Один из подписчиков спросил, что бы сделал полицейский, если бы это произошло с его дочерью. Позже он удалил провокационный комментарий. В МВД пообещали принять меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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