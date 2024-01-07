В МВД отреагировали на слова полицейского о «раздутом» скандале в Нижнем Тагиле

К тагильскому полицейскому примут меры из-за комментария о «раздутом» скандале

08 января 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Валерий Горелых заявил, что меры будут приняты в обязательном порядке Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Меры реагирования на высказывание сотрудника полиции, назвавшего ситуацию с избиением братьями 11-летней девочки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) «раздутой», обязательно будут приняты. Об этом заявил URA.RU руководитель пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Меры реагирования будут приняты в обязательном порядке», — заявил полковник Горелых. Речь идет о комментарии замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила Тараса Булгакова. Ранее Булгаков написал комментарий «раздули из ничего» под новостью об избиении братьями-азербайджанцами пятиклассницы. В ответ на его сообщение от пользователей посыпалась критика в сторону полицейского. Один из подписчиков сообщества спросил, как бы он отреагировал, если бы такой инцидент случился с его дочерью. Позже мужчина или руководитель сообщества удалил комментарий. Пятиклассники, братья Камал и Рашад, 29 декабря 2023 года избили двух сверстников около школы № 56 в Нижнем Тагиле. Они набросились на мальчика и девочку-сироту, после чего пострадавшая оказалась в больнице с серьезными травмами. Подробнее о происшествии и причинах конфликта — в сюжете агентства.

Меры реагирования на высказывание сотрудника полиции, назвавшего ситуацию с избиением братьями 11-летней девочки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) «раздутой», обязательно будут приняты. Об этом заявил URA.RU руководитель пресс-службы главка МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Меры реагирования будут приняты в обязательном порядке», — заявил полковник Горелых. Речь идет о комментарии замначальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила Тараса Булгакова. Ранее Булгаков написал комментарий «раздули из ничего» под новостью об избиении братьями-азербайджанцами пятиклассницы. В ответ на его сообщение от пользователей посыпалась критика в сторону полицейского. Один из подписчиков сообщества спросил, как бы он отреагировал, если бы такой инцидент случился с его дочерью. Позже мужчина или руководитель сообщества удалил комментарий. Пятиклассники, братья Камал и Рашад, 29 декабря 2023 года избили двух сверстников около школы № 56 в Нижнем Тагиле. Они набросились на мальчика и девочку-сироту, после чего пострадавшая оказалась в больнице с серьезными травмами. Подробнее о происшествии и причинах конфликта — в сюжете агентства.