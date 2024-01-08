08 января 2024

Медведев пошутил про «майдан» в Берлине на фоне забастовок фермеров

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, медведев дмитрий
Мы наблюдаем за происходящим со злобным интересом, пишет Медведев Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил про «майдан» в Германии из-за протестов немецких фермеров и увеличения сумм на поддержку Украины. Об этом Медведев написал в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

«Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут», — написал Медведев.

Он напомнил, что Берлин — один из основных спонсоров Киева. Если протесты продолжатся, то бандеровцы принесут в Германию Майдан. Тогда сомнительно, что «ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит». Мир наблюдает за происходящим со злобным интересом, пишет Медведев. «Обиженной ливерной колбасой» Шольца назвал бывший украинский посол Андрей Мельник.

В Германии началась неделя забастовок, которая была организована Немецким крестьянским союзом. Фермеры заблокировали дороги, протестуя против сокращения налоговых льгот. Из-за забастовок завод Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене (Германия) приостановил свою работу. Митингующие заблокировали все подъезды к предприятию, в результате рабочие не смогли добраться до места работы, пишет НСН.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил про «майдан» в Германии из-за протестов немецких фермеров и увеличения сумм на поддержку Украины. Об этом Медведев написал в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). «Забастовки в Германии: фермеры заблокировали значительную часть страны. Субсидии закончились, а астрономические суммы, потраченные на Украину, все еще растут», — написал Медведев. Он напомнил, что Берлин — один из основных спонсоров Киева. Если протесты продолжатся, то бандеровцы принесут в Германию Майдан. Тогда сомнительно, что «ливерная колбаса (канцлер ФРГ Олаф) Шольц выстоит». Мир наблюдает за происходящим со злобным интересом, пишет Медведев. «Обиженной ливерной колбасой» Шольца назвал бывший украинский посол Андрей Мельник. В Германии началась неделя забастовок, которая была организована Немецким крестьянским союзом. Фермеры заблокировали дороги, протестуя против сокращения налоговых льгот. Из-за забастовок завод Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене (Германия) приостановил свою работу. Митингующие заблокировали все подъезды к предприятию, в результате рабочие не смогли добраться до места работы, пишет НСН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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