Власти раскрыли, когда восстановят отопление и электричество в Подмосковье и Херсоне

В микрорайоне Климовск в Подольске все дома подключат к теплу 9 января, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Тогда же планируется полностью восстановить электроснабжение Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Мы заканчиваем подключение теплоснабжения всех домов. И сегодня ночью—завтра днем запускаем все подъездные стояки», — цитирует Хромушина пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Херсонской области из-за прекращения подачи электроэнергии обесточены Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа. Аварийные бригады Херсоноблэнерго и специалисты Россетей проводят ремонтные работы.
«Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра», —
Президент России Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренков и компании «Россети» принять меры для обеспечения бесперебойным теплом и электроснабжением жителей Подмосковья и Херсонской области. Путин выслушал губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение. Также президент по телефону заслушал доклад Сальдо, который рассказал о резком перепаде температур с плюса на минус, которые вызвали нарушение электроснабжения и обрыву электропроводов.
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