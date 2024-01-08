08 января 2024

Власти раскрыли, когда восстановят отопление и электричество в Подмосковье и Херсоне

В Подмосковье и Херсонской области восстановят тепло и электричество 9 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление вернется в дома 9 января, заявил Сальдо Фото:

В микрорайоне Климовск в Подольске все дома подключат к теплу 9 января, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Тогда же планируется полностью восстановить электроснабжение Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Мы заканчиваем подключение теплоснабжения всех домов. И сегодня ночью—завтра днем запускаем все подъездные стояки», — цитирует Хромушина пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Херсонской области из-за прекращения подачи электроэнергии обесточены Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа. Аварийные бригады Херсоноблэнерго и специалисты Россетей проводят ремонтные работы.

«Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра», — написал Сальдо в своем telegram-канале.

Президент России Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренков и компании «Россети» принять меры для обеспечения бесперебойным теплом и электроснабжением жителей Подмосковья и Херсонской области. Путин выслушал губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение. Также президент по телефону заслушал доклад Сальдо, который рассказал о резком перепаде температур с плюса на минус, которые вызвали нарушение электроснабжения и обрыву электропроводов.

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В микрорайоне Климовск в Подольске все дома подключат к теплу 9 января, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Тогда же планируется полностью восстановить электроснабжение Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. «Мы заканчиваем подключение теплоснабжения всех домов. И сегодня ночью—завтра днем запускаем все подъездные стояки», — цитирует Хромушина пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В Херсонской области из-за прекращения подачи электроэнергии обесточены Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа. Аварийные бригады Херсоноблэнерго и специалисты Россетей проводят ремонтные работы. «Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Президент России Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренков и компании «Россети» принять меры для обеспечения бесперебойным теплом и электроснабжением жителей Подмосковья и Херсонской области. Путин выслушал губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение. Также президент по телефону заслушал доклад Сальдо, который рассказал о резком перепаде температур с плюса на минус, которые вызвали нарушение электроснабжения и обрыву электропроводов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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