08 января 2024

В Госдуму внесут законопроект об увеличении пособия при рождении ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, снег, мама с ребенком, детская коляска, весна, зима
В России хотят увеличить единовременную выплату при рождении до 30 тысяч рублей Фото:

В Госдуму 9 января будет внесен законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Указано в документе, подготовленном депутатами фракции ЛДПР.

«В условиях снижения рождаемости наиболее важно оказывать поддержку семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей. Пособие помогает семьям компенсировать часть расходов на ребенка в первые дни его жизни», — рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Единовременную выплату хотят увеличить до 30 тысяч рублей.

Выплата предоставляется при рождении ребенка, а также при усыновлении или установлении опекунства. Если в семье родились несколько детей, то пособие оформляют на каждого малыша. В 2023 году выплата при рождении одного ребенка предоставлялась в размере 22 909 рублей, а если родились двойняшки, то мама могла получить 45 818 рублей единовременно. 2024 год был официально объявлен Годом Семьи, поэтому первая инициатива связана с повышением единовременного пособия при рождении ребенка.

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В Госдуму 9 января будет внесен законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Указано в документе, подготовленном депутатами фракции ЛДПР. «В условиях снижения рождаемости наиболее важно оказывать поддержку семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей. Пособие помогает семьям компенсировать часть расходов на ребенка в первые дни его жизни», — рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Единовременную выплату хотят увеличить до 30 тысяч рублей. Выплата предоставляется при рождении ребенка, а также при усыновлении или установлении опекунства. Если в семье родились несколько детей, то пособие оформляют на каждого малыша. В 2023 году выплата при рождении одного ребенка предоставлялась в размере 22 909 рублей, а если родились двойняшки, то мама могла получить 45 818 рублей единовременно. 2024 год был официально объявлен Годом Семьи, поэтому первая инициатива связана с повышением единовременного пособия при рождении ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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