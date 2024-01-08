В Госдуму внесут законопроект об увеличении пособия при рождении ребенка

09 января 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

В России хотят увеличить единовременную выплату при рождении до 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуму 9 января будет внесен законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Указано в документе, подготовленном депутатами фракции ЛДПР. «В условиях снижения рождаемости наиболее важно оказывать поддержку семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей. Пособие помогает семьям компенсировать часть расходов на ребенка в первые дни его жизни», — рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Единовременную выплату хотят увеличить до 30 тысяч рублей. Выплата предоставляется при рождении ребенка, а также при усыновлении или установлении опекунства. Если в семье родились несколько детей, то пособие оформляют на каждого малыша. В 2023 году выплата при рождении одного ребенка предоставлялась в размере 22 909 рублей, а если родились двойняшки, то мама могла получить 45 818 рублей единовременно. 2024 год был официально объявлен Годом Семьи, поэтому первая инициатива связана с повышением единовременного пособия при рождении ребенка.

В Госдуму 9 января будет внесен законопроект об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Указано в документе, подготовленном депутатами фракции ЛДПР. «В условиях снижения рождаемости наиболее важно оказывать поддержку семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка является одним из элементов в комплексе мер, направленных на поддержку семей. Пособие помогает семьям компенсировать часть расходов на ребенка в первые дни его жизни», — рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Единовременную выплату хотят увеличить до 30 тысяч рублей. Выплата предоставляется при рождении ребенка, а также при усыновлении или установлении опекунства. Если в семье родились несколько детей, то пособие оформляют на каждого малыша. В 2023 году выплата при рождении одного ребенка предоставлялась в размере 22 909 рублей, а если родились двойняшки, то мама могла получить 45 818 рублей единовременно. 2024 год был официально объявлен Годом Семьи, поэтому первая инициатива связана с повышением единовременного пособия при рождении ребенка.