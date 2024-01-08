Онищенко заявил о срыве вакцинации детей в Екатеринбурге

09 января 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге родители отказываются от вакцинации детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рост заболеваемости в последние недели связан с недостаточной скоростью вакцинации из-за отказа родителей школьников, в частности, в Екатеринбурге. Об этом сообщил член президиума Лиги здоровья нации, академик РАН Геннадий Онищенко. Он рассказал, что было запланировано привить 17 миллионов школьников. Однако в некоторых регионах этот план не выполнен. «Есть так называемое родительское собрание, которое — и особенно хочу отметить здесь Екатеринбург — необоснованно агрессивно дискредитирует вакцинацию среди детей», — сказал он газете «Известия». По его мнению, «взбалмошные» матери, которые сами в свое время были привиты в детстве, отказываются прививать своих детей.

Рост заболеваемости в последние недели связан с недостаточной скоростью вакцинации из-за отказа родителей школьников, в частности, в Екатеринбурге. Об этом сообщил член президиума Лиги здоровья нации, академик РАН Геннадий Онищенко. Он рассказал, что было запланировано привить 17 миллионов школьников. Однако в некоторых регионах этот план не выполнен. «Есть так называемое родительское собрание, которое — и особенно хочу отметить здесь Екатеринбург — необоснованно агрессивно дискредитирует вакцинацию среди детей», — сказал он газете «Известия». По его мнению, «взбалмошные» матери, которые сами в свое время были привиты в детстве, отказываются прививать своих детей.