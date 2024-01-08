08 января 2024

Онищенко заявил о срыве вакцинации детей в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прививка, лечение, шприц, медицина, вакцинация, прививочная компания
В Екатеринбурге родители отказываются от вакцинации детей Фото:

Рост заболеваемости в последние недели связан с недостаточной скоростью вакцинации из-за отказа родителей школьников, в частности, в Екатеринбурге. Об этом сообщил член президиума Лиги здоровья нации, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он рассказал, что было запланировано привить 17 миллионов школьников. Однако в некоторых регионах этот план не выполнен.

«Есть так называемое родительское собрание, которое — и особенно хочу отметить здесь Екатеринбург — необоснованно агрессивно дискредитирует вакцинацию среди детей», — сказал он газете «Известия». По его мнению, «взбалмошные» матери, которые сами в свое время были привиты в детстве, отказываются прививать своих детей.

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Рост заболеваемости в последние недели связан с недостаточной скоростью вакцинации из-за отказа родителей школьников, в частности, в Екатеринбурге. Об этом сообщил член президиума Лиги здоровья нации, академик РАН Геннадий Онищенко. Он рассказал, что было запланировано привить 17 миллионов школьников. Однако в некоторых регионах этот план не выполнен. «Есть так называемое родительское собрание, которое — и особенно хочу отметить здесь Екатеринбург — необоснованно агрессивно дискредитирует вакцинацию среди детей», — сказал он газете «Известия». По его мнению, «взбалмошные» матери, которые сами в свое время были привиты в детстве, отказываются прививать своих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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