Онищенко заявил о срыве вакцинации детей в Екатеринбурге

Рост заболеваемости в последние недели связан с недостаточной скоростью вакцинации из-за отказа родителей школьников, в частности, в Екатеринбурге. Об этом сообщил член президиума Лиги здоровья нации, академик РАН Геннадий Онищенко.
Он рассказал, что было запланировано привить 17 миллионов школьников. Однако в некоторых регионах этот план не выполнен.
«Есть так называемое родительское собрание, которое — и особенно хочу отметить здесь Екатеринбург — необоснованно агрессивно дискредитирует вакцинацию среди детей», — сказал он газете «Известия». По его мнению, «взбалмошные» матери, которые сами в свое время были привиты в детстве, отказываются прививать своих детей.
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