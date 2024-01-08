Пермяк отсудил у городской управкомпании сотни тысяч рублей за протечку крыши

09 января 2024 в 05:59 Размер текста - 17 +

Пермяк засудил управкомпанию за протечку крыши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Березников (Пермский край) взыскал с управкомпании свыше 200 тысяч рублей, так как его квартира пострадала от протечки крыши. Об этом говорится в судебных материалах. «В связи с протечкой кровли многоквартирного дома, квартира жителя Березников подверглось затоплению. Суд решил взыскать с управкомпании 189 тысяч 232 рубля за ущерб, 10 тысяч рублей за моральный вред, а также компенсировать истцу расходы на юридические услуги и оценку ущерба», — указано в материалах, опубликованных на сайте Березниковского городского суда. В материалах дела говорится о том, что управкомпания еще должна заплатить штраф в сумме 99 тысяч рублей. Также в судебных документах указано, что пермяк потратил свои средства на ремонт квартиры и ремонт бытовой техники. Ранее житель Перми подал в суд на управляющую компанию из-за дефектов в заделке межпанельного пространства в доме. Недостатки стали причиной появления сырости и плесени в доме истца, что было угрозой здоровья его маленькому ребенку. Мужчина направился в УК с требованием, чтобы все дефекты были устранены, однако его просьбу проигнорировали. Тогда пермяк пошел в суд, где постановили выплатить ему 48 тысяч рублей в качестве компенсации за поврежденное плесенью имущество.

Житель Березников (Пермский край) взыскал с управкомпании свыше 200 тысяч рублей, так как его квартира пострадала от протечки крыши. Об этом говорится в судебных материалах. «В связи с протечкой кровли многоквартирного дома, квартира жителя Березников подверглось затоплению. Суд решил взыскать с управкомпании 189 тысяч 232 рубля за ущерб, 10 тысяч рублей за моральный вред, а также компенсировать истцу расходы на юридические услуги и оценку ущерба», — указано в материалах, опубликованных на сайте Березниковского городского суда. В материалах дела говорится о том, что управкомпания еще должна заплатить штраф в сумме 99 тысяч рублей. Также в судебных документах указано, что пермяк потратил свои средства на ремонт квартиры и ремонт бытовой техники. Ранее житель Перми подал в суд на управляющую компанию из-за дефектов в заделке межпанельного пространства в доме. Недостатки стали причиной появления сырости и плесени в доме истца, что было угрозой здоровья его маленькому ребенку. Мужчина направился в УК с требованием, чтобы все дефекты были устранены, однако его просьбу проигнорировали. Тогда пермяк пошел в суд, где постановили выплатить ему 48 тысяч рублей в качестве компенсации за поврежденное плесенью имущество.