В ХМАО отменили занятия для учеников первой смены

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены
Некоторые школы в Октябрьском и Березовском районах (ХМАО) отменили занятия для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Занятие первой смены 9 января с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявление температура воздуха составила около -27 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Актировки объявили для школьников из Октябрьского и Березовского районов. В школу не пойдут дети из населенных пунктов: Кимкьясуй, Нижние Нарыкары, Чемаши, Светлый, Игрим, Перегребное, Сосьва, Шеркалы.
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