Общество Образование В ХМАО отменили занятия для учеников первой смены 09 января 2024 в 06:37 Размер текста - 17 + В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Некоторые школы в Октябрьском и Березовском районах (ХМАО) отменили занятия для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятие первой смены 9 января с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявление температура воздуха составила около -27 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Актировки объявили для школьников из Октябрьского и Березовского районов. В школу не пойдут дети из населенных пунктов: Кимкьясуй, Нижние Нарыкары, Чемаши, Светлый, Игрим, Перегребное, Сосьва, Шеркалы. Некоторые школы в Октябрьском и Березовском районах (ХМАО) отменили занятия для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятие первой смены 9 января с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявление температура воздуха составила около -27 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Актировки объявили для школьников из Октябрьского и Березовского районов. В школу не пойдут дети из населенных пунктов: Кимкьясуй, Нижние Нарыкары, Чемаши, Светлый, Игрим, Перегребное, Сосьва, Шеркалы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям