08 января 2024
07 января 2024
06 января 2024

В ХМАО отменили занятия для учеников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, зима, школа, школа 167
В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены Фото:

Некоторые школы в Октябрьском и Березовском районах (ХМАО) отменили занятия для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятие первой смены 9 января с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявление температура воздуха составила около -27 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Актировки объявили для школьников из Октябрьского и Березовского районов. В школу не пойдут дети из населенных пунктов: Кимкьясуй, Нижние Нарыкары, Чемаши, Светлый, Игрим, Перегребное, Сосьва, Шеркалы.

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Некоторые школы в Октябрьском и Березовском районах (ХМАО) отменили занятия для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятие первой смены 9 января с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявление температура воздуха составила около -27 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Актировки объявили для школьников из Октябрьского и Березовского районов. В школу не пойдут дети из населенных пунктов: Кимкьясуй, Нижние Нарыкары, Чемаши, Светлый, Игрим, Перегребное, Сосьва, Шеркалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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