В Екатеринбурге хоккеист скончался после плановой операции

09 января 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Горбунов месяц провел в коме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 21 октября 2023 года 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов скончался после плановой операции на ключице, ему доставали установленную из-за перелома пластину. Об этом рассказала его мама. «С пластиной он жил четыре года, она ему не мешала. Диме советовали через год убрать ее, но так как была пандемия, он отодвинул эту операцию на целых четыре года. В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и сын, договорившись с этим доктором, пошел на операцию», — пишет E1.RU со ссылкой на мать погибшего. Ближе к концу операции, по словам матери, у Дмитрия остановилось сердце. Его 25 минут пытались реанимировать, а потом ввели в искусственную кому, сказано в тексте. Женщина отмечает, что у ее сына никогда не было проблем с сердцем. Отмечается, что в коме мужчина пробыл месяц и умер 21 октября. У погибшего осталась жена и двое детей. Причинами смерти называют сепсис и гипоксическое поражение головного мозга, связанное с недостаточным уровнем кислорода в крови, сказано в сообщении. Кислород в организм не поступал, так как у Дмитрия была 25-минутная остановка сердца. Причины остановки неизвестны даже после вскрытия. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сказано в публикации. Также отмечается, что юрист семьи заявила ходатайство о почерковедческой экспертизе. Она хочет проверить, действительно ли Дмитрий давал согласие на все медицинские вмешательства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК по Свердловской области. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 21 октября 2023 года 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов скончался после плановой операции на ключице, ему доставали установленную из-за перелома пластину. Об этом рассказала его мама. «С пластиной он жил четыре года, она ему не мешала. Диме советовали через год убрать ее, но так как была пандемия, он отодвинул эту операцию на целых четыре года. В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и сын, договорившись с этим доктором, пошел на операцию», — пишет E1.RU со ссылкой на мать погибшего. Ближе к концу операции, по словам матери, у Дмитрия остановилось сердце. Его 25 минут пытались реанимировать, а потом ввели в искусственную кому, сказано в тексте. Женщина отмечает, что у ее сына никогда не было проблем с сердцем. Отмечается, что в коме мужчина пробыл месяц и умер 21 октября. У погибшего осталась жена и двое детей. Причинами смерти называют сепсис и гипоксическое поражение головного мозга, связанное с недостаточным уровнем кислорода в крови, сказано в сообщении. Кислород в организм не поступал, так как у Дмитрия была 25-минутная остановка сердца. Причины остановки неизвестны даже после вскрытия. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сказано в публикации. Также отмечается, что юрист семьи заявила ходатайство о почерковедческой экспертизе. Она хочет проверить, действительно ли Дмитрий давал согласие на все медицинские вмешательства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СК по Свердловской области. Ответ на него ожидается.