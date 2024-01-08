Происшествия Boeing выкатился за пределы полосы в Норильске. Фото 09 января 2024 в 08:46 Размер текста - 17 + В Красноярском крае самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Норильске Боинг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «В международном аэропорту Норильск после посадки воздушного судна Боинг 737-800 авиакомпании „Нордстар“, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что на борту находились 169 пассажиров. На данный момент организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. фото: telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, https://t.me/zstproc В Норильске Боинг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «В международном аэропорту Норильск после посадки воздушного судна Боинг 737-800 авиакомпании „Нордстар“, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что на борту находились 169 пассажиров. На данный момент организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям