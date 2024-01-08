08 января 2024

Boeing выкатился за пределы полосы в Норильске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
В Красноярском крае самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу Фото:

В Норильске Боинг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В международном аэропорту Норильск после посадки воздушного судна Боинг 737-800 авиакомпании „Нордстар“, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что на борту находились 169 пассажиров. На данный момент организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Норильске Боинг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «В международном аэропорту Норильск после посадки воздушного судна Боинг 737-800 авиакомпании „Нордстар“, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что на борту находились 169 пассажиров. На данный момент организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...