Движение в городе затруднено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утром 9 января образовались 10-балльные пробки. Читатели URA.RU сообщили, что наиболее трудности при движении ощущаются на северо-западе города.

«Сначала долго ждали маршрутку. Общественный транспорт забит, на остановках куча народа. Так и не дождавшись свой маршрут — вызвали такси. Но и тут не легче, пробки сковали город. Но в такси — это не на морозе стоять», — язвят читатели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация оценивается в 10 баллов. С северо-запада в сторону центра на карте все отображается красным. На движение могло повлиять участившееся число ДТП.