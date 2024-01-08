08 января 2024

В Челябинске образовались 10-балльные пробки. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пробки. Челябинск, пробка, снегопад, затрудненное движение, лица ленина
Движение в городе затруднено Фото:

В Челябинске утром 9 января образовались 10-балльные пробки. Читатели URA.RU сообщили, что наиболее трудности при движении ощущаются на северо-западе города.

«Сначала долго ждали маршрутку. Общественный транспорт забит, на остановках куча народа. Так и не дождавшись свой маршрут — вызвали такси. Но и тут не легче, пробки сковали город. Но в такси — это не на морозе стоять», — язвят читатели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация оценивается в 10 баллов. С северо-запада в сторону центра на карте все отображается красным. На движение могло повлиять участившееся число ДТП.

Движение затруднено с северо-запада в сторону центра
Движение затруднено с северо-запада в сторону центра

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В Челябинске утром 9 января образовались 10-балльные пробки. Читатели URA.RU сообщили, что наиболее трудности при движении ощущаются на северо-западе города. «Сначала долго ждали маршрутку. Общественный транспорт забит, на остановках куча народа. Так и не дождавшись свой маршрут — вызвали такси. Но и тут не легче, пробки сковали город. Но в такси — это не на морозе стоять», — язвят читатели. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация оценивается в 10 баллов. С северо-запада в сторону центра на карте все отображается красным. На движение могло повлиять участившееся число ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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