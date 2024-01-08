08 января 2024
07 января 2024

В Пермском крае выросло число погибших от пожаров в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Пожарные во время праздников ликвидировали 114 пожаров Фото:

В Пермском крае за прошедшие новогодние праздники на пожарах погибло 14 человек. Несмотря на снижение количества самих пожаров, число погибших, по сравнению с праздничными выходными предыдущего года, выросло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«В период с 30 декабря по 08 января огнеборцы ликвидировали 114 пожаров, спасли 33 человека (в том числе 14 детей). К сожалению, в эти выходные дни на пожарах погибли 14 человек, за прошлые — 6 человек», — рассказали в пресс-службе.

В текущем году на праздниках количество пожаров снизилось на 14%, травмированных людей — на 82%. Чаще всего возгорания происходили из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов, печей и неосторожного обращения с огнем. Пожаров из-за пиротехники в МЧС в этом году не регистрировали. В управлении напомнили, что не следует пользоваться неисправными электроприборами, перегружать электросеть, допускать перекаливания печи и курить в постели.

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В Пермском крае за прошедшие новогодние праздники на пожарах погибло 14 человек. Несмотря на снижение количества самих пожаров, число погибших, по сравнению с праздничными выходными предыдущего года, выросло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю. «В период с 30 декабря по 08 января огнеборцы ликвидировали 114 пожаров, спасли 33 человека (в том числе 14 детей). К сожалению, в эти выходные дни на пожарах погибли 14 человек, за прошлые — 6 человек», — рассказали в пресс-службе. В текущем году на праздниках количество пожаров снизилось на 14%, травмированных людей — на 82%. Чаще всего возгорания происходили из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов, печей и неосторожного обращения с огнем. Пожаров из-за пиротехники в МЧС в этом году не регистрировали. В управлении напомнили, что не следует пользоваться неисправными электроприборами, перегружать электросеть, допускать перекаливания печи и курить в постели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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