В Копейске объяснили срывы работы транспорта

Людям пришлось часами ждать транспорт на морозе Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям Копейска, города-спутника Челябинска, объяснили срывы работы общественного транспорта снегом на дорогах, пробками, а также сокращенным праздничным расписанием. Об этом сообщили 9 января в пресс-службе администрации города.

«Общественный транспорт работает по измененному расписанию с 1 января 2024 года. В новогодние праздники, как и в предшествующие годы, общественный транспорт работал в сокращенном режиме. Возможны задержки и срывы ряда рейсов по причине неудовлетворительных дорожных условий, пробок, переметов», — сообщили в telegram-канале мэрии Копейска.

В мэрии добавили, что с 1 января перевозчики были переведены на регулируемый тариф. У прежних владельцев маршруток истекли свидетельства для работы по нерегулируемому тарифу. С новыми перевозчиками были заключены контракты после торгов. Все рейсы выполняются в штатном режиме по расписанию, но из-за затруднений движения возможны задержки и срывы рейсов по маршрутам № 2, 4, 6, 11, 18К, 22, 23, 29.

«Затруднено движение на повороте с улицы Борьбы на улицу Лихачева, по проспекту Победы, поворот на поселок Железнодорожный, на улице Гольца, улице Кирова и Калинина (пробки), от поселка Бажово до поселка Старокамышинск и по улице Чернышевского, улице Елькина в поселок Горняк (неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, переметы, пробки)», — добавили в пресс-службе мэрии.

Информацию о неудовлетворительной работе маршрутов можно отправить диспетчерам перевозчика МУП КПА, который выиграл тендер на основные маршруты, а также в ООО «Меркурий», который сейчас обслуживает маршруты №8, 19А, 21А, 26. Все жалобы лягут в основу изменений в работе транспорта, которые планируется провести специалистами областного миндора уже в марте.

Ранее жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после отмены маршруток с 1 января. Некоторые копейчане собиралисья 9 января выходить утром из дома на пару часов раньше.