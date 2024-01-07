Жители Копейска пожаловались на транспортный коллапс после отмены маршруток

08 января 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

В первый рабочий день января копейчане собираются выходить из дома на пару часов раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на транспортный коллапс после отмены маршруток с 1 января. Некоторые копейчане собираются 9 января выходить утром из дома на пару часов раньше. Об этом URA.RU рассказала одна из представителей бизнес-сообщества Рафида Суктубаева. «Малый класс маршрутных такси, которые обеспечивали регулярные перевозки пассажиров по Копейску и во все его поселки, убрали в один день. Мы уже видим коллапс, о котором я предупреждала еще в ноябре прошлого года — люди часами стоят в мороз на остановках в ожидании транспорта, опаздывают на работу и учебу. Что будет утром 9 января, я просто не представляю», — рассказала URA.RU Суктубаева. О коллапсе уже сейчас, в период частичной загрузки на каникулах, сообщают местные жители. Как сообщила URA.RU Суктубаева, жителям Копейска, скорее всего, удастся добраться до Челябинска, туда должны идти пять маршрутов автобусов: 123, 125, 128, 478 и 139. Но транспортная доступность отдельных районов города и всех его поселков будет нарушена, так как после отмены маршруток на линию не вышли 55 маршрутных такси. «Дороги во многие поселки не очищены от снега, имеют большие колеи и покрыты льдом. Автобусы туда попросту могут не добраться. Люди рискуют в 30-градусный мороз не дождаться транспорт», — добавила Суктубаева. Ранее Суктубаева предупреждала о том, что с 1 января 2024 года после отмены маршрутных такси в Копейске начнется транспортный коллапс. В качестве одного из решений она предлагала отменять маршрутные такси постепенно с переводом на более вместитьельные классы автобусов, что позволит поэтапно отладить работу системы. Как сообщили в пресс-службе регионального миндортранса, причиной отмены маршруток стал перевод всех внутригородских перевозок на регулируемый тариф и направления будут охвачены автобусами большого класса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на транспортный коллапс после отмены маршруток с 1 января. Некоторые копейчане собираются 9 января выходить утром из дома на пару часов раньше. Об этом URA.RU рассказала одна из представителей бизнес-сообщества Рафида Суктубаева. «Малый класс маршрутных такси, которые обеспечивали регулярные перевозки пассажиров по Копейску и во все его поселки, убрали в один день. Мы уже видим коллапс, о котором я предупреждала еще в ноябре прошлого года — люди часами стоят в мороз на остановках в ожидании транспорта, опаздывают на работу и учебу. Что будет утром 9 января, я просто не представляю», — рассказала URA.RU Суктубаева. О коллапсе уже сейчас, в период частичной загрузки на каникулах, сообщают местные жители. Как сообщила URA.RU Суктубаева, жителям Копейска, скорее всего, удастся добраться до Челябинска, туда должны идти пять маршрутов автобусов: 123, 125, 128, 478 и 139. Но транспортная доступность отдельных районов города и всех его поселков будет нарушена, так как после отмены маршруток на линию не вышли 55 маршрутных такси. «Дороги во многие поселки не очищены от снега, имеют большие колеи и покрыты льдом. Автобусы туда попросту могут не добраться. Люди рискуют в 30-градусный мороз не дождаться транспорт», — добавила Суктубаева. Ранее Суктубаева предупреждала о том, что с 1 января 2024 года после отмены маршрутных такси в Копейске начнется транспортный коллапс. В качестве одного из решений она предлагала отменять маршрутные такси постепенно с переводом на более вместитьельные классы автобусов, что позволит поэтапно отладить работу системы. Как сообщили в пресс-службе регионального миндортранса, причиной отмены маршруток стал перевод всех внутригородских перевозок на регулируемый тариф и направления будут охвачены автобусами большого класса.