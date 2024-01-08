ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов
ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погиб пассажир Subaru.
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Пассажир легкового автомобиля скончался от полученных травм. Все детали ДТП выясняются», — сообщили URA.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов входит в список участков, где чаще всего происходят смертельные аварии. Об этом говорили в региональном управлении ГИБДД на итоговой годовой конференции.
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