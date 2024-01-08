08 января 2024

На свердловской «трассе смерти» легковушка попала под грузовик. Фото

На трассе смерти Екатеринбург — Нижний Тагил легковушка попала под грузовик
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, снежная каша, зима, фура, колесо, дорожный затор, грузовик, непогода, дальнобойщики, ново московский тракт, доставка грузов, трасса, большегрузный транспорт
ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов Фото:

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погиб пассажир Subaru.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Пассажир легкового автомобиля скончался от полученных травм. Все детали ДТП выясняются», — сообщили URA.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов входит в список участков, где чаще всего происходят смертельные аварии. Об этом говорили в региональном управлении ГИБДД на итоговой годовой конференции.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погиб пассажир Subaru. «На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Пассажир легкового автомобиля скончался от полученных травм. Все детали ДТП выясняются», — сообщили URA.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов входит в список участков, где чаще всего происходят смертельные аварии. Об этом говорили в региональном управлении ГИБДД на итоговой годовой конференции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...