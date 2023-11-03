В свердловской ГИБДД назвали смертельно-опасные дороги 2023 года

В Свердловской области на семи дорогах чаще всего происходят ДТП

03 ноября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Пять очагов аварийности находятся в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области сформировалось семь участков, где чаще всего происходят аварии. Два из них — на дорогах регионального значения, пять — в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального управления ГИБДД Леонид Лиханов. «По итогам десяти месяцев зарегистрировано семь очагов аварийности — два на региональных автодорогах (Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и южный подъезд к Нижнему Тагилу), пять — на улично-дорожной сети Екатеринбурга. По всем очагам аварийности разработали профилактические мероприятия», — поделился Лиханов на пресс-конференции в ТАСС. Всего в Свердловской области за 10 месяцев зарегистрировали 2392 ДТП — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего аварий, если рассматривать региональные дороги, зарегистрировано на дорогах Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, на ЕКАДе, Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Екатеринбург — Полевской и южный подъезд к Нижнему Тагилу. Меньше всего — на Пермском тракте и на дороге Екатеринбург — Тюмень. В ГИБДД связывают падение числа ДТП с ремонтом, который ведется на этих участках. Всего в авариях пострадали 3010 свердловчан. 252 человека погибли.

В Свердловской области сформировалось семь участков, где чаще всего происходят аварии. Два из них — на дорогах регионального значения, пять — в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального управления ГИБДД Леонид Лиханов. «По итогам десяти месяцев зарегистрировано семь очагов аварийности — два на региональных автодорогах (Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и южный подъезд к Нижнему Тагилу), пять — на улично-дорожной сети Екатеринбурга. По всем очагам аварийности разработали профилактические мероприятия», — поделился Лиханов на пресс-конференции в ТАСС. Всего в Свердловской области за 10 месяцев зарегистрировали 2392 ДТП — это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего аварий, если рассматривать региональные дороги, зарегистрировано на дорогах Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, на ЕКАДе, Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Екатеринбург — Полевской и южный подъезд к Нижнему Тагилу. Меньше всего — на Пермском тракте и на дороге Екатеринбург — Тюмень. В ГИБДД связывают падение числа ДТП с ремонтом, который ведется на этих участках. Всего в авариях пострадали 3010 свердловчан. 252 человека погибли.