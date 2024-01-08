На трассе в ХМАО в аварии пострадали четверо человек. Фото

09 января 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

На трассе Лянтор — Нижнесортымский столкнулись два автомобиля Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU (фото из архива) На 81 километре трассы Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе из-за столкновения ВАЗ и Volkswagen пострадали четыре человека, в том числе и несовершеннолетний ребенок. Предварительно, водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения при попытке обгона, сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «8 января 2024 года в 11:10 на 81 км автодороги Лянтор-Нижнесортымский в Сургутском районе 26-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, при совершении маневра „обгон“ допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. Водитель Volkswagen и его 24-летняя пассажирка, а также два пассажира ВАЗ: 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, получили травмы», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в новогоднюю ночь в ДТП пострадали три человека. Спасатели выезжали для ликвидации ДТП дважды: в Сургутский район и в Нефтеюганск. На 81 километре трассы Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе из-за столкновения ВАЗ и Volkswagen пострадали четыре человека Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»

На 81 километре трассы Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе из-за столкновения ВАЗ и Volkswagen пострадали четыре человека, в том числе и несовершеннолетний ребенок. Предварительно, водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения при попытке обгона, сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «8 января 2024 года в 11:10 на 81 км автодороги Лянтор-Нижнесортымский в Сургутском районе 26-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, при совершении маневра „обгон“ допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. Водитель Volkswagen и его 24-летняя пассажирка, а также два пассажира ВАЗ: 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, получили травмы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в новогоднюю ночь в ДТП пострадали три человека. Спасатели выезжали для ликвидации ДТП дважды: в Сургутский район и в Нефтеюганск.