На 81 километре трассы Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе из-за столкновения ВАЗ и Volkswagen пострадали четыре человека, в том числе и несовершеннолетний ребенок. Предварительно, водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения при попытке обгона, сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«8 января 2024 года в 11:10 на 81 км автодороги Лянтор-Нижнесортымский в Сургутском районе 26-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, при совершении маневра „обгон“ допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. Водитель Volkswagen и его 24-летняя пассажирка, а также два пассажира ВАЗ: 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, получили травмы», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в новогоднюю ночь в ДТП пострадали три человека. Спасатели выезжали для ликвидации ДТП дважды: в Сургутский район и в Нефтеюганск.
На 81 километре трассы Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе из-за столкновения ВАЗ и Volkswagen пострадали четыре человека
На 81 километре трассы Лянтор — Нижнесортымский в Сургутском районе из-за столкновения ВАЗ и Volkswagen пострадали четыре человека, в том числе и несовершеннолетний ребенок. Предварительно, водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения при попытке обгона, сообщила Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «8 января 2024 года в 11:10 на 81 км автодороги Лянтор-Нижнесортымский в Сургутском районе 26-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, при совершении маневра „обгон“ допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. Водитель Volkswagen и его 24-летняя пассажирка, а также два пассажира ВАЗ: 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, получили травмы», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в новогоднюю ночь в ДТП пострадали три человека. Спасатели выезжали для ликвидации ДТП дважды: в Сургутский район и в Нефтеюганск.