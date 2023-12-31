В ХМАО в новогоднюю ночь в ДТП пострадали три человека

В новогоднюю ночь произошли аварии в Сургутском районе и Нефтеюганске
В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах ХМАО в новогоднюю ночь пострадали три человека. Спасатели выезжали для ликвидации ДТП дважды: в Сургутский район и в Нефтеюганск.
«За предыдущие сутки пожарно-спасательные расчеты на ликвидацию ДТП привлекались два раза, пострадали три человека. Аварии произошли в Сургутском районе и Нефтеюганске», — сообщается в оперативной сводке МЧС по ХМАО на официальном сайте ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. Автомобили получили серьезные повреждения.
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