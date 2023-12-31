В ХМАО в новогоднюю ночь в ДТП пострадали три человека

01 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь произошли аварии в Сургутском районе и Нефтеюганске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах ХМАО в новогоднюю ночь пострадали три человека. Спасатели выезжали для ликвидации ДТП дважды: в Сургутский район и в Нефтеюганск. «За предыдущие сутки пожарно-спасательные расчеты на ликвидацию ДТП привлекались два раза, пострадали три человека. Аварии произошли в Сургутском районе и Нефтеюганске», — сообщается в оперативной сводке МЧС по ХМАО на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. Автомобили получили серьезные повреждения.

В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах ХМАО в новогоднюю ночь пострадали три человека. Спасатели выезжали для ликвидации ДТП дважды: в Сургутский район и в Нефтеюганск. «За предыдущие сутки пожарно-спасательные расчеты на ликвидацию ДТП привлекались два раза, пострадали три человека. Аварии произошли в Сургутском районе и Нефтеюганске», — сообщается в оперативной сводке МЧС по ХМАО на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. Автомобили получили серьезные повреждения.