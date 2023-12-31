31 декабря 2023

В ХМАО в новогоднюю ночь в ДТП пострадали три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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В новогоднюю ночь произошли аварии в Сургутском районе и Нефтеюганске Фото:

В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах ХМАО в новогоднюю ночь пострадали три человека. Спасатели выезжали для ликвидации ДТП дважды: в Сургутский район и в Нефтеюганск.

«За предыдущие сутки пожарно-спасательные расчеты на ликвидацию ДТП привлекались два раза, пострадали три человека. Аварии произошли в Сургутском районе и Нефтеюганске», — сообщается в оперативной сводке МЧС по ХМАО на официальном сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. Автомобили получили серьезные повреждения.

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В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах ХМАО в новогоднюю ночь пострадали три человека. Спасатели выезжали для ликвидации ДТП дважды: в Сургутский район и в Нефтеюганск. «За предыдущие сутки пожарно-спасательные расчеты на ликвидацию ДТП привлекались два раза, пострадали три человека. Аварии произошли в Сургутском районе и Нефтеюганске», — сообщается в оперативной сводке МЧС по ХМАО на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на автодороге в сторону Нижневартовска столкнулись легковушка и внедорожник. Автомобили получили серьезные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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