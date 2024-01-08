08 января 2024
07 января 2024

В Тюмени более чем на 11 часов задержали рейс в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, nordwind airlines, борт самолета, нордвин
Самолет покинет Тюмень только вечером Фото:

Рейс компании Nordwind Airlines из Тюмени в Сочи задержали более чем на 11 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс N4 510, Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию в 07:25 9 января, расчетное время — 18:40», — следует из данных на онлайн-табло аэропорта Рощино.

Данный рейс выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. В ее адрес направлен письменный запрос, ответ ожидается.

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Рейс компании Nordwind Airlines из Тюмени в Сочи задержали более чем на 11 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс N4 510, Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию в 07:25 9 января, расчетное время — 18:40», — следует из данных на онлайн-табло аэропорта Рощино. Данный рейс выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. В ее адрес направлен письменный запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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