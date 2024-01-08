В Тюмени более чем на 11 часов задержали рейс в Сочи

Самолет покинет Тюмень только вечером
Рейс компании Nordwind Airlines из Тюмени в Сочи задержали более чем на 11 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс N4 510, Тюмень — Сочи. Вылет по расписанию в 07:25 9 января, расчетное время — 18:40», — следует из данных на онлайн-табло аэропорта Рощино.
Данный рейс выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. В ее адрес направлен письменный запрос, ответ ожидается.
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