В Крыму скончался известный екатеринбургский врач

Екатеринбургский хирург Владимир Тутунин умер в Крыму

09 января 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Коллегам и пациентам Владимир Тутунин запомнится как профессионал своего дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Крыму скоропостижно скончался известный хирург Владимир Тутунин — в прошлом заместитель начальника горздрава Екатеринбурга. Трагедия случилась еще 31 декабря, однако о ней стало известно только сейчас. Подробности URA.RU рассказал источник из медицинской структуры региона. «31 декабря в санатории в Крыму произошел приступ острой сердечной недостаточности, спасти не удалось. Не дожил до своего 74-летия буквально три дня», — рассказал собеседник агентства. Владимир Тутунин был известным в Екатеринбурге хирургом со стажем работы более 40 лет. Он вел приемы в Свердловской областной больнице №2 и медицинском центре «АртроЛайн». Пациенты с теплотой и благодарностью отзывались о докторе. «Я могу сказать, что это хирург от Бога! Мне повезло попасть к такому уникальному специалисту и мастеру своего дела», — писал один из пациентов. «В общении он может показаться специфичным, однако как хирург он просто замечательный! Я благодарен ему за профессионализм и заботу о моем здоровье», — писал другой. В пресс-службе свердловского минздрава подтвердили смерть Владимира Тутунина. Прощание с ним состоится 9 января в крематории на Сибирском тракте. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким хирурга.

В Крыму скоропостижно скончался известный хирург Владимир Тутунин — в прошлом заместитель начальника горздрава Екатеринбурга. Трагедия случилась еще 31 декабря, однако о ней стало известно только сейчас. Подробности URA.RU рассказал источник из медицинской структуры региона. «31 декабря в санатории в Крыму произошел приступ острой сердечной недостаточности, спасти не удалось. Не дожил до своего 74-летия буквально три дня», — рассказал собеседник агентства. Владимир Тутунин был известным в Екатеринбурге хирургом со стажем работы более 40 лет. Он вел приемы в Свердловской областной больнице №2 и медицинском центре «АртроЛайн». Пациенты с теплотой и благодарностью отзывались о докторе. «Я могу сказать, что это хирург от Бога! Мне повезло попасть к такому уникальному специалисту и мастеру своего дела», — писал один из пациентов. «В общении он может показаться специфичным, однако как хирург он просто замечательный! Я благодарен ему за профессионализм и заботу о моем здоровье», — писал другой. В пресс-службе свердловского минздрава подтвердили смерть Владимира Тутунина. Прощание с ним состоится 9 января в крематории на Сибирском тракте. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким хирурга.