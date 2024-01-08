В Крыму скончался известный екатеринбургский врач

В Крыму скоропостижно скончался известный хирург Владимир Тутунин — в прошлом заместитель начальника горздрава Екатеринбурга. Трагедия случилась еще 31 декабря, однако о ней стало известно только сейчас. Подробности URA.RU рассказал источник из медицинской структуры региона.
«31 декабря в санатории в Крыму произошел приступ острой сердечной недостаточности, спасти не удалось. Не дожил до своего 74-летия буквально три дня», — рассказал собеседник агентства.
Владимир Тутунин был известным в Екатеринбурге хирургом со стажем работы более 40 лет. Он вел приемы в Свердловской областной больнице №2 и медицинском центре «АртроЛайн». Пациенты с теплотой и благодарностью отзывались о докторе.
«Я могу сказать, что это хирург от Бога! Мне повезло попасть к такому уникальному специалисту и мастеру своего дела», — писал один из пациентов. «В общении он может показаться специфичным, однако как хирург он просто замечательный! Я благодарен ему за профессионализм и заботу о моем здоровье», — писал другой.
В пресс-службе свердловского минздрава подтвердили смерть Владимира Тутунина. Прощание с ним состоится 9 января в крематории на Сибирском тракте. Редакция URA.RU выражает свои соболезнования родным и близким хирурга.
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